Serie A: Udinese-Juventus 0-2

Udinese (4-4-1-1): Scuffet 6.5, Stryger Larsen 5.5, Troost-Ekong 5.5, Nuytinck 5, Samir 5, Fofana 6, Behrami 5.5 (17′ st Pussetto 5.5), Mandragora 5.5, Barak 6 (30′ st Teodorczyk 5), De Paul 5, Lasagna 5 (41’st Vizeu sv). (1 Musso, 88 Nicolas, 2 Wague, 4 Opoku, 7 Pezzella, 9 Vizeu, 16 Machis, 18 Ter Avest, 21 Pontisso, 77 D’Alessandro). All.: Velazquez 5.5. Juventus (4-3-1-2): Sczesny 6.5, Cancelo 7, Bonucci 6.5, Chiellini 6.5, Alex Sandro 6.5, Betancur 7, Pjanic 7 (44′ st Barzagli sv), Matuidi 6.5 (1′ st Emre Can 7), Dybala 7 (21′ st Bernardeschi 7-5), Mandzuckic 8, Cristiano Ronaldo 8. (21 Pinsoglio, 22 Perin, 2 De Sciglio, 4 Benatia, 15, 16 Cuadrado, 18 Kean). All.: Allegri 7. Arbitro: Abisso di Palermo 6. Reti: nel pt 34′ Betancur e 37′ Ronaldo. Angoli: 8 a 4 per la Juventus. Recupero: 1′ e 4′. Ammoniti: De Paul per comportamento non regolamentare, Samir, Lasagna, Mandzukic per gioco falloso. Spettatori: 25 mila circa ** I GOL ** – 34′ pt: cross dalla destra di Cancelo a centroarea per inserimento di Betancur che buca centralmente la difesa dell’Udinese e di testa mette in rete. – 37′ pt: Cristiano Ronaldo raccoglie palla in area da Mandzukic e di prima fa partire un sinistro sul palo alla sinistra di Scuffet.

ANSA | 06-10-2018 22:54