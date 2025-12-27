Udinese-Lazio 1-1 pagelle, il Var condanna Sarri: un gol dubbio al 95' frena i biancocelesti

I top e flop: Vecino colpisce con un tiro da fuori area deviato in autorete da Solet, Noslin e Cancellieri non infiammano. Davis salva tutti all'ultimo secondo.

Un eurogol di Davis al 95′, tra le proteste della Lazio per due tocchi di braccio, prima di Palma e poi dello stesso Davis, regala all’Udinese un sofferto pareggio per 1-1 quando sembrava scritta la vittoria dei biancocelesti per un autogol di Solet, che fino a quel momento era stato tra i migliori in campo. Sembrava rassegnata un’Udinese volitiva, ma sprecona, contro una Lazio operaia. Sembrava scritto per i friulani il secondo ko di fila, dopo la scoppola di Firenze (5-1), mentre i biancocelesti sentivano profumo d’Europa, tanto più che prima del fischio finale, la Lazio si era divorata anche il raddoppio con Isaksen sotto rete. Ma, pochi istanti dopo, è arrivato il contestatissimo gol di Davis per l’1-1 finale.

Udinese-Lazio, la chiave tattica

Udinese in campo con il 3-5-2. Runjaic punta sulla coppia Zaniolo – Davis; Zanoli e Bertola quinti di centrocampo, Piotrowski, Karlstrom e Ekkelenkamp in mediana.

Sarri, invece, opta per il 4-3-3 con Noslin centravanti, e non Castellanos, con Cancellieri e Zaccagni ai suoi lati. Vecino parte titolare da mezzala, Marusic e Pellegrini da terzini, Cataldi per Rovella.

Il fraseggio dei biancocelesti mira a liberare gli attaccanti – marcati in area – con scambi dal limite con le mezzali a supporto: Zaccagni e Cancellieri dialogano con Vecino e Belahyane, a supporto, con rapidi uno-due dal limite. I bianconeri restano abili nel riconquistare i palloni a centrocampo e in fase di ripartenza ma peccano nelle transizioni offensive.

Fabiani spegne le voci su Insigne

Nel corso del pre-gara Udinese-Lazio, è intervenuto il DS Fabiani ai microfoni di DAZN sulle questioni di mercato in casa biancoceleste. Dal tema del possibile arrivo di Insigne alla corte di Sarri alle novità di Castellanos (oggi non titolare) e Nuno Tavares.

Parte in quinta Fabiani che smentisce le voci sull’arrivo di Insigne alla Lazio: “Nulla di tutto questo. Capisco l’aspetto mediatico del calcio, ma non abbiamo nessun incontro con Insigne: rimane un grande professionista, ma vanno fatte opportune valutazioni. Ci sono una serie di considerazioni da fare, il mercato è una cosa seria: va studiato e vanno presi giocatori funzionali a quello che vuole il mister”.

La verità su Castellanos e Nuno Tavares

A quel punto il focus del direttore sportivo biancoceleste si è spostato su Castellanos, che non è partito titolare quest’oggi. La scelta di Sarri ha destato sospetti in ottica mercato in quanto è arrivata un offerta dal Flamengo. Spiega Fabiani: “Del Flamengo mi piace il ballo. Una scelta tecnica, non c’entra nulla il mercato. Sono voci prive di fondamento, non abbiamo mai ricevuto proposte cosi come dei giocatori vengono accostati tra cui alcuni che hanno già fatto due trasferimenti. Stiamo lavorando, faremo di tutto e di più per portare a casa il risultato che ci siamo prefissati”

Ed infine Fabiani ha spiegato cosa stia succedendo a Nuno Tavares che, fino allo scorso anno, sembrava un punto fermo dei biancocelesti: “Tavares oggi è un giocatore della Lazio, non ci sono state richieste di mercato. Durante gennaio possono emergere tante situazioni, che si possono valutare ma non necessariamente mettere sul mercato giocatori funzionali: non vale solo per Tavares. Al netto di tante situazioni che ci hanno penalizzato a livello numerico, ai ragazzi non si può rimproverare nulla e Sarri ha fatto un lavoro straordinario”

I top e flop dell’Udinese

Davis 7. E’ l’uomo più pericoloso dei bianconeri in fase offensiva, pareggia i conti al 95′ con un sinistro incredibile dal limite dell’area.

E’ l’uomo più pericoloso dei bianconeri in fase offensiva, pareggia i conti al 95′ con un sinistro incredibile dal limite dell’area. Solet 6. Delizia e croce. Si fa trovare spesso anche in fase offensiva per aumentare la fisicità a centrocampo e in area sui cross. Devia, poi, in scivolata un tiro di Vecino che beffa Padelli.

Delizia e croce. Si fa trovare spesso anche in fase offensiva per aumentare la fisicità a centrocampo e in area sui cross. Devia, poi, in scivolata un tiro di Vecino che beffa Padelli. Zaniolo 6. Prova qualche conclusione dal limite ma terminano tutte fuori. Nel secondo tempo ha maggiore spazio d’azione, negli ultimi 30 metri, ma non infiamma nelle giocate. Ammonito nel corso della gara per proteste.

I top e flop della Lazio

Vecino 7. Calcia da fuori area e viene premiato a 10′ dalla fine grazie ad una deviazione di Solet che mette fuori causa Padelli.

Calcia da fuori area e viene premiato a 10′ dalla fine grazie ad una deviazione di Solet che mette fuori causa Padelli. Noslin 6. Protagonista nel primo tempo con buone azioni in fase offensiva, pecca nella seconda metà di gioco sul piano del ritmo.

Protagonista nel primo tempo con buone azioni in fase offensiva, pecca nella seconda metà di gioco sul piano del ritmo. Cancellieri 6. Partita di sacrificio, assist per Vecino nel finale di gara.

Partita di sacrificio, assist per Vecino nel finale di gara. Marusic 5.5. Lascia ampi spazi sulla destra nei minuti finali.

Lascia ampi spazi sulla destra nei minuti finali. Gila 5. Dormita nel finale che favorisce Davis dal limite dell’area.

