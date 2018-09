Serie A: Udinese-Lazio 1-2

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet 6, Stryger Larsen 5.5, Troost-Ekong 6.5, Nuytinck 6.5 , Samir 5.5, Mandragora 6, Machis 6 (22’st Pussetto), Fofana 6.5, Barak 6 (28’st Teodorczyk sv), De Paul 6.5, Lasagna 5.5 (41′ st Vizeu sv) (1 Musso, 88 Nicolas, 2 Wague, 4 Opoku, 7 Pezzella, 11 Behrami, 18 Ter Avest, 21 Pontisso, 77 D’Alessandro). All. Velazquez 6 LAZIO (3-5-2): Strakosha 7, Luiz Felipe 6.5 (30′ st Bastos sv), Acerbi 6.5, Wallace 6.5, Patric 6, Parolo 6, Badelj 6, Luis Alberto 6.5, Lulic 6 (10′ st Durmisi 6.5), Correa 6.5, Caicedo 5.5 (10’st Immobile 6.5) (24 Proto, 6 Lucas Leiva, 7 Berisha, 8 Basta, 21 Milinkovic-Savic, 22 Caceres, 32 Cataldi, 77 Marusic, 96 Murgia). All. Inzaghi 6.5 Arbitro: Maresca di Napoli 5.5 Reti: nel st 15′ Acerbi, 22′ Correa, 35′ Nuytinck Angoli: 5-4 Recupero: 0′ e 6′ Ammoniti: Lulic, Badelj, Pussetto, Bastos, Durmisi, Troost-Ekong per gioco falloso, Strakosha per comportamento antiregolamentare Var: 1 Spettatori: 17 mila circa ** I GOL ** – 15’st: punizione dalla sinistra di Luis Alberto in area per il colpo di testa di Wallace. Scuffet respinge. Acerbi è a due passi e insacca – 22’st: Correa dalla sinistra infila Scuffet con un tiro angolato – 34’st: semirovesciata di Nuytinck in area su punizione di De Paul

ANSA | 26-09-2018 22:40