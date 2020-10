Serie A: Udinese-Milan, probabili formazioni

Udinese-Milan è la gara dell’ora di pranzo di domenica, valida per la sesta giornata di Serie A. L’ex Deulofeu partirà dalla panchina, Lasagna resta titolare: al suo fianco Okaka dal 1′. Tanti cambi per Pioli: Hernandez torna titolare al posto di Dalot, a centrocampo Kessie si riappropria del suo ruolo al fianco di Bennacer, Tonali torna in panchina. In attacco Ibrahimovic con Saelemakers, Calhanoglu e Leao.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

OMNISPORT | 30-10-2020 14:01