Serie A: Udinese-Napoli 0-3

Udinese (3-5-1-1): Scuffet 5.5, Stryger Larsen 6, Troost-Ekong 6 (35′ pt Opoku 5.5), Nuytinck 6 (Wague 41′ st sv) Samir 5, Fofana 4.5, Behrami 5 (22′ st Barak sv), Mandragora 5, Pussetto 6, De Paul 6, Lasagna 5.5. (1 Musso, 88 Nicolas, 14 Micin 18 Ter Avest, 99 Balic, 21 Pontisso, 9 Vizeu, 77 D’Alessandro, 91 Teodorczyk). All.: Velazquez 5. Napoli (4-4-2) Karnezis 6.5, Hysaj 6, Albiol 5.5, Koulibaly 7, Malcuit 6.5, Allan 7, Zielinski 6.5 (40′ st Rog 7), Verdi sv (2′ pt Fabian Ruiz 7), Callejon 6.5, Mertens 6.5, Milik 5.5. (28′ st Hamsik sv). (25 Ospina, 22 D’Andrea, 6 Mario Rui, 19 Maksimovic, 42 Diawara).

All.: Ancelotti 6.5. Arbitro: Mariani di Aprilia 6. Reti: nel pt 13′ Fabian Ruiz; nel st 36′ Mertens (rig.) e 40′ Rog. Angoli: 4-3 per il Napoli. Recupero: 4′ e 4′. Ammoniti: Milik, Albiol, Allan, Stryger Larsen, Mertens per gioco falloso. Spettatori: 21 mila circa. ** I GOL ** – 13 pt: l’Udinese sbaglia il disimpegno al limite dell’area, Fabian Ruiz recupera, avanza e con un destro a giro insacca nel sette: Scuffet non può fare nulla. – 37′ st: Malcuit si beve l’intera difesa avversaria e serve un assist a Callejon la cui botta a colpo sicuro finisce sul braccio di Opoku: Mertens spiazza Scuffet nel rigore che ne consegue. – 40 st il Napoli riconquista palla sulla trequarti avversaria, Rog salta l’uomo al limite dell’area e fa secco un non impeccabile Scuffet sul suo palo

ANSA | 20-10-2018 23:11