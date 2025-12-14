Udinese-Napoli 1-0, pagelle: flop Conte, dopo due gol annullati Ekkelekamp fa esplodere lo stadio

Ekkelenkamp punisce gli azzurri nel momento più delicato della gara, reti annullate a Davis e Zaniolo. Malissimo Milinkovic Savic che sbaglia tutto

Il Napoli torna nel tunnel: dopo la sconfitta in Champions col Benfica, arriva al Bluenergy Stadium anche la quarta sconfitta stagionale in campionato. Vince e con merito l’Udinese. Decide al 73′ l’eurogol di Ekkelenkamp con un destro a giro all’incrocio. Il giocatore olandese, proprio come nell’ultima gara tra le due squadre al Maradona, si rende protagonista di un altro gesto tecnico favoloso: un tiro di destro, da fuori area, spedisce il pallone esattamente nel sette sul secondo palo e stende il Napoli. Malissimo il portiere degli azzurri Milinkovic Savic che viene salvato ben due volte dal Var: la prima su Davis, che aveva fatto tap-in dopo un suo errore, in fuorigioco e la seconda su Zaniolo che con un sinistro aveva bucato la mano del serbo con un tiro da fuori area, tutto annullato poi per fallo in attacco. Termina 1-0 per i bianconeri che inguaiano Conte che tanto presagiva la possibilità di superare il Milan, dopo il pareggio contro il Sassuolo. Ha fatto poco o nulla il Napoli, si ricorda solo un’occasionissima di Hojlund che da due passi fallisce clamorosamente nel finale una palla gol facilissima. Il Napoli resta momentaneamente secondo, a quota 31, mentre l’Udinese sale al 10° posto a quota 21 punti in Serie A.

Udinese-Napoli, la chiave tattica

Udinese in campo con il 3-5-2. Runjaic per contenere il Napoli schiera un sistema di gioco più conservativo con Bertola che scala sulla linea a cinque di centrocampo al posto dell’infortunio Ehizibue e il ritorno di Kristensen in difesa.

Napoli in campo con il 3-4-3. Conte, invece, opta per un solo cambio dopo la disfatta in Champions League: dentro Spinazzola, per Olivera, a sinistra, poi tutti confermati, compreso il tridente Neres-Hojlund-Lang. E dopo dieci minuti è proprio quest’ultimo che manca di un soffio all’appuntamento col gol, anticipato di un soffio dal rientro di Bertola a due passi da Okoye.

Dopo 45′ di basso ritmo, nel secondo tempo il Napoli abbassa il suo baricentro e soffre la pressione alta dell’Udinese che più volte si rende pericolosa in fase offensiva con anche un gol annullato a Davis per fuorigioco. A quel punto Conte abbassa Di Lorenzo nei tre di difesa per inserire Politano e Lobotka al posto di Lang e Beukema. Nel finale di gara gli azzurri vanno in confusione totale e saltano tutte le marcature e gli schemi tattici.

Udinese-Napoli, la stessa sfida un anno fa esatto

Era il 14 dicembre 2024 quando gli azzurri vinsero alla Dacia Arena. Proprio un anno fa esatto, la gara tra Udinese e Napoli terminò 3-1 per i partenopei. Thauvin, al 22′, sbloccò la gara prima della rimonta del Napoli con Lukaku, Anguissa e l’autogol di Giannetti. In quella fase di campionato gli azzurri, con la vittoria ad Udinese, salirono al secondo posto a -2 dall’Atalanta.

I top e flop dell’Udinese

Ekkelenkamp 7.5. Gol strepitoso con un tiro di destro dalla distanza che termina sotto al sette. Vantaggio bianconero.

Gol strepitoso con un tiro di destro dalla distanza che termina sotto al sette. Vantaggio bianconero. Zaniolo 7. Abile nelle progressioni offensive, aiuta i bianconeri ad alzare il baricentro. Dopo un erroraccio sotto rete al 67′, mette a segno la rete del vantaggio un minuto dopo con un tiro dal limite dell’area ma è tutto fermo per fallo in attacco.

Abile nelle progressioni offensive, aiuta i bianconeri ad alzare il baricentro. Dopo un erroraccio sotto rete al 67′, mette a segno la rete del vantaggio un minuto dopo con un tiro dal limite dell’area ma è tutto fermo per fallo in attacco. Davis 6.5. Fa tap-in su errore di Milinkovic Savic ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Fa tap-in su errore di Milinkovic Savic ma la rete viene annullata per fuorigioco. Piotrowski 6. Traversa al 59′, salva Milinkovic Savic che devìa la palla da posizione ravvicinata.

Le pagelle del Napoli

Milinkovic Savic 4.5. Respinge un tiro rasoterra esattamente sui i piedi di Davis, rete annullata poi per fuorigioco ma l’errore del serbo resta. Si fa bucare da Zaniolo su un tiro rasoterra che gli passa sotto la mano. Si fa trovare fuori dai pali sul gol di Ekkelenkamp.

Respinge un tiro rasoterra esattamente sui i piedi di Davis, rete annullata poi per fuorigioco ma l’errore del serbo resta. Si fa bucare da Zaniolo su un tiro rasoterra che gli passa sotto la mano. Si fa trovare fuori dai pali sul gol di Ekkelenkamp. Beukema 5.5. Delude in avvio di ripresa: Conte lo leva per abbassare Di Lorenzo nei tre di difesa. Politano 5.5 (dal 60′).

Delude in avvio di ripresa: Conte lo leva per abbassare Di Lorenzo nei tre di difesa. Rrahmani 5. Va in confusione nel secondo tempo, non stringe adeguatamente su Davis e sul tiro dalla distanza di Ekkelenkamp.

Va in confusione nel secondo tempo, non stringe adeguatamente su Davis e sul tiro dalla distanza di Ekkelenkamp. Buongiorno 4.5. Nel secondo tempo sparisce completamente dal campo e non tiene più le marcature su Zaniolo e compagni. Olivera 5.5 (dal 74′).

Nel secondo tempo sparisce completamente dal campo e non tiene più le marcature su Zaniolo e compagni. Di Lorenzo 5. Viene abbassato nei tre di difesa dal 60′, non brilla sulla fascia nei duelli con Bertola. Erroraccio su progressione offensiva di Ekkelenkamp.

Viene abbassato nei tre di difesa dal 60′, non brilla sulla fascia nei duelli con Bertola. Erroraccio su progressione offensiva di Ekkelenkamp. McTominay 5.5. Accusa un dolore fisico in avvio di ripresa, gioca a ritmi ridotti. Lottatore ma non basta.

Accusa un dolore fisico in avvio di ripresa, gioca a ritmi ridotti. Lottatore ma non basta. Elmas 5.5. Impreciso nei cross verso l’area. Nei duelli a centrocampo tiene botta ma non fa la differenza. Lucca 6. (dall’82’). Accolto dai fischi del suo ex pubblico, stava per fornire un possibile assist per Hojlund.

Impreciso nei cross verso l’area. Nei duelli a centrocampo tiene botta ma non fa la differenza. Accolto dai fischi del suo ex pubblico, stava per fornire un possibile assist per Hojlund. Spinazzola 5.5. Accusa una botta dopo uno scontro nel primo tempo, già è un miracolo se resta in campo. Non stringe su Zaniolo al 67′ rischiando la beffa. Gutierrez sv. (dall’83’).

Accusa una botta dopo uno scontro nel primo tempo, già è un miracolo se resta in campo. Non stringe su Zaniolo al 67′ rischiando la beffa. Neres 5. Impreciso nei passaggi, poco incisivo nei dribbling.

Impreciso nei passaggi, poco incisivo nei dribbling. Hojlund 4. Mai pericoloso in fase offensiva, sparisce completamente nel momento del bisogno. Sbaglia un gol già fatto all’87’.

Mai pericoloso in fase offensiva, sparisce completamente nel momento del bisogno. Sbaglia un gol già fatto all’87’. Lang 5.5. Indolente, quasi mai attivo nella manovra offensiva. Lobotka 5.5. (dal 60′). Riceve un pestone nell’azione del vantaggio bianconero, poi annullato per fallo in attacco.

