Serie A: Udinese-Sampdoria 1-0

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet 6, Stryger Larsen 6.5, Troost-Ekong 6.5, Nuytinck 6, Samir 6, Behrami 7 (46′ st Opoku sv), Fofana 7, Mandragora 6, Machis 6.5 (31′ st D’Alessandro sv), De Paul 6.5, Lasagna 6 (20′ st Teodorczyk 6) (1 Musso, 88 Nicolas, 2 Wague, 4, 7 Pezzella, 9 Vizeu, 18 Ter Avest, 21 Pontisso, 23 Pussetto, 72 Barak). All. Velazquez 7 SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero 5.5, Bereszynski 6, Andersen 5.5, Colley 5.5, Murru 6.5, Linetty 6, Barreto 6.5, Jankto 6 (25′ st Ekdal 6), Ramirez 5 (14′ st Saponara 6), Defrel 5.5, Quagliarella 6 (28′ st Kownacki sv) (33 Rafeal, 72 Belec, 4 Viera, 7 Sala, 18 Leverbe, 25 Ferrari, 26 Tonelli, 40 Stijepovic, 95 Rolando). All. Giampaolo 5.5 Arbitro: La Penna di Roma 6 Reti: nel pt 9′ De Paul Angoli: 8 a 7 per l’Udinese Recupero: 0′ e 4′ Ammoniti: Bereszynski, Ramirez, Murru, Nuytinck per gioco falloso ** IL GOL ** – 9’pt: assist di Fofana. De Paul dalla sinistra si accentra e fa partire un tiro che si infila nell’angolo opposto della porta difesa da Audero.

ANSA | 26-08-2018 23:10