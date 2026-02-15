Udinese-Sassuolo 1-2, pagelle: Pinamonti show, ritorno trionfale di Ferrieri Caputi, Zaniolo non basta

I top e flop: Pinamonti migliore in campo con gol e assist, Laurienté si riscatta con una rete. Solet apre le marcature ma non basta. Deludono Zaniolo e Bayo.

Un gol lampo di Solet non basta ai friuliani per tornare a vincere. Dopo la sconfitta contro il Lecce, gli uomini di Runjaic falliscono anche la sfida casalinga contro il Sassuolo, che si riscatta dopo il tracollo con l’Inter: l’Udinese si fa rimontare da Laurienté e Pinamonti, reagisce con un gol di Bertola – annullato al 70′ per fallo di mano – cala nel finale e perde 2-1. Tra i friulani Zaniolo non ha fatto male ma sotto porta non ha inciso troppo mentre dall’altra parte incanta Pinamonti che serve un assist di tacco (a Laurienté) in occasione del pareggio e firma poi la rimonta con un colpo di testa al centro dell’area da vero bomber. Nei minuti finali la squadra di Grosso resiste ed esce bene fuori in contropiede ma non riesce a firmare la possibile terza rete, fallita due volte da Nzola. I neroverdi raggiungono i bianconeri in classifica: 32 punti a testa con rispettivo 9° e 10° posto in Serie A.

Udinese-Sassuolo, la chiave tattica

I padroni di casa cambiano tutto e passano dal 3-4-2-1 al 4-4-2. I neroverdi confermano il solito asset del 4-3-3 ma con alcune variazioni di formazione. La squadra di Runjaic mantiene la superiorità a centrocampo ma il Sassuolo riesce ad allargare il gioco sfruttando le fasce per cercare diverse soluzioni. Dalle progressioni offensive e dai contropiede nasce la rimonta della squadra di Grosso che sebbene non domini nel gioco, riesce ad essere maggiormente pericolosa sotto rete.

Solet ancora in rete

Momento d’oro per il difensore centrale dei friuliani. Oumar Solet, reduce dalla rete segnata la scorsa settimana contro il Lecce (gara persa dai bianconeri per 2-1 al Via del Mare), è tornato a segnare anche quest’oggi contro il Sassuolo: al 9′ di gioco, il 26enne francese anticipa Laurienté sulla fascia, riesce ad accentrarsi e con straripante potenza fisica, scarta in velocità due difensori neroverdi fino a piazzare il pallone alle spalle di Muric per l’1-0.

Ritorno felice di Ferrieri Caputi

Grande protagonista della gara anche l’arbitro Ferrieri Caputi che non sbaglia un intervento. Tornata ad arbitrare in A, dopo un lunghissimo stop, la livornese ha diretto senza commettere errori. Corrette tutte le 5 ammonizioni ed anche le decisioni sui rigori chiesti dai friulani e smentiti anche dal Var.

Laureata sia in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pisa che in Sociologia all’Università di Firenze, Maria Sole Ferrieri Caputi, designata per Sassuolo-Udinese, non è più una novità per la serie A, dove ha debuttato il 2 ottobre 2022 ma è stato il suo primo gettone stagionale nella massima serie, finora aveva diretto solo in B e una volta in coppa Italia. Era stata infatti fermata da Rocchi dopo aver fatto particolarmente male il 28 aprile 2024 in Inter-Torino. Il 25 dicembre 2025 viene scelta dall’IFFHS come la migliore al mondo per il 2025 nella sezione femminile. Sei erano i precedenti con i neroverdi (4 vittorie, un pari e un ko), due con i friulani (un pari e una sconfitta).

I top e flop dell’Udinese

Solet 7. Anticipa Laurienté in procinto di ricevere il pallone, riparte in contropiede, si accentra, fa fuori due difensori e batte Muric con un tiro angolato sul primo palo. Nel secondo tempo non è impeccabile nelle marcature difensive.

Anticipa Laurienté in procinto di ricevere il pallone, riparte in contropiede, si accentra, fa fuori due difensori e batte Muric con un tiro angolato sul primo palo. Nel secondo tempo non è impeccabile nelle marcature difensive. Bertola 6. Era riuscito a pareggiare i conti, tutto annullato poi dal VAR per fallo di mano in occasione della rete al 70′.

Era riuscito a pareggiare i conti, tutto annullato poi dal VAR per fallo di mano in occasione della rete al 70′. Zaniolo 6. Si danna e prova a scuotere i suoi ma sbaglia la maggior parte dei cross che tenta.

Si danna e prova a scuotere i suoi ma sbaglia la maggior parte dei cross che tenta. Bayo 5. Praticamente invisibile, perde tutti gli uno contro uno. Mai decisivo sotto rete.

I top e flop del Sassuolo

Pinamonti 7.5. Gol e assist. Guida la rimonta dei neroverdi con giocate da attaccante vero sia in fase di costruzione che di realizzazione.

Gol e assist. Guida la rimonta dei neroverdi con giocate da attaccante vero sia in fase di costruzione che di realizzazione. Laurienté 6.5. Sulla fascia si fa anticipare da Solet in occasione del vantaggio bianconero. Si riscatta con una rete che riapre i giochi.

Sulla fascia si fa anticipare da Solet in occasione del vantaggio bianconero. Si riscatta con una rete che riapre i giochi. Garcia 6.5. Assist perfetto per Pinamonti: con un cross serve un pallone perfetto al centro dell’area al bomber neroverde che realizza il 2-1.

Assist perfetto per Pinamonti: con un cross serve un pallone perfetto al centro dell’area al bomber neroverde che realizza il 2-1. Berardi 6. Si sacrifica in fase difensiva, nelle progressioni assicura un discreto rendimento.

Si sacrifica in fase difensiva, nelle progressioni assicura un discreto rendimento. Lipani 5. Si fa saltare in velocità con troppa facilità da Solet sull’1-0 dei friuliani.

