Serie A: Udinese-Spezia, probabili formazioni

Udinese e Spezia in campo alle 18 per il recupero della prima giornata di campionato. I friulani devono fare i conti con l’infermeria piena e in attacco si affideranno a Lasagna e ad uno tra Nestorovski e Okaka. A centrocampo De Paul insieme a Ouwejan e Coulibaly.

Nello Spezia Verde potrebbe giocare dal 1′ al fianco di Galabinov e Gyasi (in ballottaggio con Farias).

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Coulibaly, Ouwejan; Nestorovski, Lasagna.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Terzi, Marchizza; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi.

OMNISPORT | 30-09-2020 09:07