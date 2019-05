Serie A, ultima giornata: orari e programmazione tv

La Lega di serie A ha reso noti gli orari dell'ultima giornata di campionato. Le volate salvezza e Champions si decideranno domenica sera alle 20.30.

25/05/2019 Sabato 18.00 FROSINONE – CHIEVOVERONA DAZN

26/05/2019 Domenica 15.00 TORINO – LAZIO SKY

26/05/2019 Domenica 18.00 SAMPDORIA – JUVENTUS DAZN

26/05/2019 Domenica 20.30 ATALANTA – SASSUOLO SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 BOLOGNA – NAPOLI (*) SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 CAGLIARI – UDINESE SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 FIORENTINA – GENOA SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 INTER – EMPOLI SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 ROMA – PARMA SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 SPAL – MILAN DAZN

(*) nel caso in cui, all’esito della gara LAZIO – BOLOGNA valida per la 37a giornata, non fosse necessaria la contemporaneità con le altre gare delle 20.30 di domenica, la gara BOLOGNA – NAPOLI si disputerà sabato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30

SPORTAL.IT | 20-05-2019 13:42