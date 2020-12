Serie A, un turno di squalifica a Lorenzo Insigne

Il giudice sportivo ha annunciato i provvedimenti disciplinari dopo la dodicesima giornata di campionato. Antonin Barak del Verona è stato squalificato per tre giornate per “per avere, al 49′ del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra”.

Un turno a Lorenzo Insigne dopo l’espulsione rimediata contro l’Inter per la parolaccia all’arbitro dopo il penalty assegnato ai nerazzurri. Il capitano del Napoli dovrà pagare anche una multa di 10mila euro.

Una giornata di squalifica per Schiattarella (Benevento), Singo (Torino), Chabot (Spezia) e Locatelli (Sassuolo).

OMNISPORT | 18-12-2020 15:41