Figuraccia del Napoli al Penzo, gloria per il Venezia che torna a vincere dopo sei sconfitte consecutive. Davide Nicola ha già fatto un capolavoro: subentra a Stroppa, stravolge i lagunari dal punto di vista tattico e mentale e con le unghie e con i denti porta a casa la prima vittoria stagionale al suo esordio in panchina. Akor Adams sblocca la gara al 49′ e basta l’1-0 per portare a casa il risultato ma il migliore in campo è Filip Stankovic che neutralizza un rigore al subentrato De Bruyne – così come fece il 29 dicembre 2024 a Lukaku – e si trasforma in eroe respingendo ogni tentativo offensivo possibile degli azzurri. Non bastano ad Allegri i cambi: Hojlund più di conquistare un calcio di rigore non fa, Alisson Santos sbaglia ripetutamente in area e non supera i difensori avversari nei dribbling che tenta. Il Napoli gioca male, è confusionario in fase offensiva con Lucca che sbaglia di tutto nella prima metà di gioco, non fa la differenza negli uno contro uno e l’assalto finale è tanto intenso quanto inutile. Ora, a rischiare più di tutti è proprio Allegri. Le pagelle della gara e il racconto delle prestazioni dei protagonisti di Venezia-Napoli.
Venezia-Napoli 1-0 pagelle: Adams (7) fa impazzire Allegri, Stankovic da 8 para tutto, De Bruyne (5) rimandato dopo l'errore sul rigore
I top e flop: Filip Stankovic compie nove parate, si immola sul rigore battuto da De Bruyne e salva il risultato. Bocciati Lucca, Alisson Santos e Gilmour.
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Napoli, le pagelle
- Meret 5.5. Si fa beffare da una deviazione su un tiro di Adams, si riscatta su un tiro di Albion Rrahmani lanciato in rete.
- Beukema 5.5. Esordio stagionale in campionato. Cala di intensità nella seconda metà. Politano 5.5 (Dal 63').
- Rrahmani 5. Si fa saltare da Adams, commette un errore in marcatura che lancia l'attaccante avversario sotto rete per poi sbloccare la gara al 49'.
- Badiashile 5.5. Macchinoso in fase di impostazione.
- Di Lorenzo 6. Non commette errori individuali, accompagna la manovra ma arranca in fase di spinta. Prestazione comunque sufficiente, senza sbavature.
- Gilmour 5. Fa il compitino e niente più, basso ritmo, bocciato da Allegri ad inizio ripresa. De Bruyne 5. (dal 54'). Sbaglia un calcio di rigore al 67', si fa incantare da Stankovic che individua il lato e salva il punteggio. Lento in fase di costruzione, poco incisivo dall'entrata in campo.
- Lobotka 5.5. Cerca di alzarsi in pressing nella seconda metà sui portatori palla avversari, poco incisivo in fase di costruzione.
- Spinazzola 5.5. Poche falcate sulla fascia, cresce nella seconda metà ma commette anche qualche errore tecnico individuale negli stop. Olivera 5.5 (dall'82').
- Giovane 5. Lento, prevedibile, poco incisivo in fase offensiva. Perde una grande opportunità di far bene e di conquistare spazio: Allegri lo boccia ad inizio della seconda metà. Alisson 5.5 (dal 54').
- McTominay 5.5. Fa intravedere qualcosa nella prima metà, sparisce nella ripresa a causa del ritmo partita che gli manca.
- Lucca 4.5. Sbaglia tutti gli stop e i movimenti offensivi. La scivolata a vuoto per pressare Hainaut lo umilia dinanzi al pubblico di casa che lo fischia ironicamente. Hojlund 6.5 (dal 54'). Prova a dare vitalità alla manovra offensiva, conquista un calcio di rigore procurandosi un fallo in area.
Venezia, i top e flop
- Stankovic 8. Neutralizza un rigore di De Bruyne, respinge ogni tentativo possibile degli azzurri in fase offensiva.
- Adams 7. Sfrutta un errore individuale di Rrahmani in marcatura per sbloccare la gara con un destro deviato in area che beffa Meret.
- Juan Jesus 7. Al 58' compie un salvataggio clamoroso su Hojlund ed impedisce agli azzurri di accorciare le distanze.
- Hainaut 6.5. Bene in fase di spinta e nei duelli, efficace anche nelle palle recuperate.
- Yeboah 5.5. Poco preciso in fase offensiva, non efficace nei dribbling e nei cross che tenta.
Il migliore in campo
- Stankovic 8. Salva di tutto ed impedisce al Napoli di pareggiare: dal rigore neutralizzato ad altri interventi provvidenziali.
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La valutazione dell'arbitro
- Juan Luca Sacchi 6. Abile nel fischiare calcio di rigore su Hojlund che riceve fallo in area al 65'. Su Rrahmani tollera la spinta di Adams che poi arriva a sbloccare la gara.
Ansa
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