Venezia-Napoli 1-0 pagelle: Adams (7) fa impazzire Allegri, Stankovic da 8 para tutto, De Bruyne (5) rimandato dopo l'errore sul rigore

I top e flop: Filip Stankovic compie nove parate, si immola sul rigore battuto da De Bruyne e salva il risultato. Bocciati Lucca, Alisson Santos e Gilmour.

Figuraccia del Napoli al Penzo, gloria per il Venezia che torna a vincere dopo sei sconfitte consecutive. Davide Nicola ha già fatto un capolavoro: subentra a Stroppa, stravolge i lagunari dal punto di vista tattico e mentale e con le unghie e con i denti porta a casa la prima vittoria stagionale al suo esordio in panchina. Akor Adams sblocca la gara al 49′ e basta l’1-0 per portare a casa il risultato ma il migliore in campo è Filip Stankovic che neutralizza un rigore al subentrato De Bruyne – così come fece il 29 dicembre 2024 a Lukaku – e si trasforma in eroe respingendo ogni tentativo offensivo possibile degli azzurri. Non bastano ad Allegri i cambi: Hojlund più di conquistare un calcio di rigore non fa, Alisson Santos sbaglia ripetutamente in area e non supera i difensori avversari nei dribbling che tenta. Il Napoli gioca male, è confusionario in fase offensiva con Lucca che sbaglia di tutto nella prima metà di gioco, non fa la differenza negli uno contro uno e l’assalto finale è tanto intenso quanto inutile. Ora, a rischiare più di tutti è proprio Allegri. Le pagelle della gara e il racconto delle prestazioni dei protagonisti di Venezia-Napoli.