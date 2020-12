Serie A: Verona-Cagliari, probabili formazioni

Protagoniste del ‘lunch match’ di domenica alle 12.30, Hellas Verona e Cagliari si sfideranno al Bentegodi: i gialloblù per confermare le proprie ambizioni, gli isolani per rilanciarle dopo il pareggio subito in extremis contro lo Spezia.

Nutrita la lista degli indisponibili da ambo le parti: Juric non avrà a disposizione Benassi, Gunter, Kalinic, Lazovic, Ruegg e Vieira, Di Francesco dovrà invece rinunciare a Simeone, Godin, Nandez e Ounas.

Verona-Cagliari, probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Favilli. Allenatore: Juric.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Pisacane, Walukiewicz, Tripaldelli; Marin, Rog; Caligara, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco.

OMNISPORT | 05-12-2020 08:41