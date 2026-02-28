Verona-Napoli 1-2 pagelle: Lukaku salva Conte al 96', beffa per gli scaligeri e proteste infinite

I top e flop: Hojlund apre la gara ma devìa in autorete un tiro di Akpro. Lukaku salva gli azzurri dal crollo. Gagliardini illumina il centrocampo del Verona ma non basta

Mancavano dieci secondi quando su azione d’angolo su cross del neo-entrato Giovane, ex della serata, Lukaku si avventa su un pallone sporco in area e segna il gol del 2-1 che rimanda il Napoli in Paradiso quando il pari sembrava inevitabile. Un gol lampo di Hojlund, alla 13esima rete stagionale, aveva illuso il Napoli che potesse essere una passeggiata. Dopo un primo tempo in totale controllo la squadra di Conte si fa invece sorprendere nella ripresa dalla fisicità e dalla forza della disperazione del Verona che trova il pari con un tiro di Akpa Akpro deviato in rete proprio da Hojlund su calcio d’angolo dubbio e con Frese in posizione sospetta d fuorigioco attivo. Agli azzurri sembrano non bastare il sempre più convincente Santos né i tentativi nel finale di Lukaku, buttato nella mischia da Conte ma proprio il belga trova all’ultimo secondo del recupero che vale tre punti pesantissimi.

Verona-Napoli, la chiave tattica

Gli azzurri, dopo la rete iniziale di Hojlund, fanno fatica in fase di costruzione offensiva a causa delle grandi barricate difensive del Verona. Conte, per arginare questa problematica, chiede ad Alisson Santos di venire maggiormente in contro al pallone e di scendere verso il centrocampo per portare su di sé le marcature.

Nel secondo tempo i partenopei soffrono le ripartenze offensive avversarie con un totale dominio del Verona a centrocampo con Gagliardini tra i leader.

Rocchi in tribuna

Dopo le forti polemiche arbitrali per gli episodi da moviola di Atalanta-Napoli, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato quest’oggi presente in tribuna al Bentegodi durante Verona-Napoli. Osservato speciale è stato l’arbitro della sfida Andrea Colombo.

I top e flop del Verona

Akpro 7. Realizza la rete del pareggio con un tiro dal limite dell’area al 64′. Nel secondo tempo spazia su tutto il fronte offensivo, torna a segnare in Serie A dopo quasi tre anni.

Gagliardini 6.5. Domina nel centrocampo, illumina il gioco e bene nel ritmo partita.

Edmundsson 6.5. Braccetto di sinistra, tra i migliori della gara.

Braccetto di sinistra, tra i migliori della gara. Harroui 5. Troppo largo in marcatura su Hojlund in area in occasione dell’1-0 del Napoli.

Troppo largo in marcatura su Hojlund in area in occasione dell’1-0 del Napoli. Bradaric 4.5. Consente ampio spazio a Politano per crossare in occasione del vantaggio dei partenopei. Errore in area al 95′.

Le pagelle del Napoli

Meret 6. Incolpevole sul gol subito.

Incolpevole sul gol subito. Beukema 6. Gioca con autorevolezza, il migliore dei tre tra i centrali difensivi.

Gioca con autorevolezza, il migliore dei tre tra i centrali difensivi. Juan Jesus 5. Soffre la pressione offensiva avversaria nel secondo tempo. Ammonito all’89’.

Soffre la pressione offensiva avversaria nel secondo tempo. Ammonito all’89’. Buongiorno 5.5. Poco reattivo in occasione del gol subito.

Poco reattivo in occasione del gol subito. Politano 5.5 Da un suo cross nasce un errore difensivo del Verona che favorisce Hojlund in area in occasione del vantaggio azzurro. Cala drasticamente nel secondo tempo. Mazzocchi sv. (dal 78′).

Da un suo cross nasce un errore difensivo del Verona che favorisce Hojlund in area in occasione del vantaggio azzurro. Cala drasticamente nel secondo tempo. Elmas 5.5. Ad inizio secondo tempo gioca più avanzato ma non rende nei dribbling sotto rete.

Ad inizio secondo tempo gioca più avanzato ma non rende nei dribbling sotto rete. Lobotka 5.5. Ordinaria amministrazione nel primo tempo. Soffre nel recupero sulle ripartenze del Verona nella seconda metà di gioco. Gilmour sv. (dal 73′).

Ordinaria amministrazione nel primo tempo. Soffre nel recupero sulle ripartenze del Verona nella seconda metà di gioco. Spinazzola 6. Non compie grandi falcate sulla fascia sinistra, preferisce tenere la posizione senza sforzi eccessivi. Esce al 52′. Gutierrez 5.5. (dal 52′).

Non compie grandi falcate sulla fascia sinistra, preferisce tenere la posizione senza sforzi eccessivi. Esce al 52′. Vergara 5.5. Ammonito al 55′, prova a rendersi pericoloso ma più di tentare la solita giocata con dribbling non fa. Giovane 6.5. (dal 78′). Fischiato all’entrata in campo dai suoi ex tifosi, assist per Lukaku.

Ammonito al 55′, prova a rendersi pericoloso ma più di tentare la solita giocata con dribbling non fa. Fischiato all’entrata in campo dai suoi ex tifosi, assist per Lukaku. Santos 5.5. Scende fino al centrocampo per entrare nel vivo della manovra offensiva, sparisce nel secondo tempo. Lukaku 7. (dal 73′). Disastroso nei controlli basilari, trova però la rete al 95′ in una mischia in area.

Scende fino al centrocampo per entrare nel vivo della manovra offensiva, sparisce nel secondo tempo. Disastroso nei controlli basilari, trova però la rete al 95′ in una mischia in area. Hojlund 6.5. Sblocca la gara dopo 2′ con un colpo di testa spettacolare in area. Devìa in autorete un tiro di Akpro.

