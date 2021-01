Serie A, Verona-Napoli: probabili formazioni

Insidiosa trasferta per il Napoli, che alle 15 di domenica sarà di scena sul campo del Verona per dimenticare la sconfitta in Supercoppa e proseguire la marcia in campionato dopo la goleada contro la Fiorentina.

L’Hellas è un avversario insidioso, pur reduce dalla sconfitta di Bologna. Juric è in attesa di rinforzi ed è alle prese con tante assenze a centrocampo: davanti fari su Zaccagni, obiettivo del Napoli per la prossima stagione.

Gattuso non recupera Fabian Ruiz e Osimhen. Mertens parte ancora dalla panchina a favore di Petagna.

Verona-Napoli, probabili formazioni.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Barak, Ilic, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Kalinic. All.: Juric.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All.: Gattuso.

