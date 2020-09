Serie A: Verona-Roma, probabili formazioni

Verona-Roma è il secondo anticipo della prima giornata di Serie A, in programma alle 20.45 di sabato. I giallorossi debuttano su un campo ostico contro quella che è stata una delle squadre rivelazioni della scorsa stagione. Juric è però in emergenza, il neo acquisto Benassi è infortunato e in difesa ha gli uomini contati. In attacco Di Carmine unica punta sostenuto da Zaccagni e Ilic.

Per la Roma 3-4-2-1: Dzeko è stato convocato ma difficilmente sarà della partita. In attesa dell’arrivo di Milik, Mkhitaryan agirà come punta sostenuto da Pellegrini e Perez. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Günter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Ilic; Di Carmine.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lor. Pellegrini, Carles Perez; Mkhitaryan.

