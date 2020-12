Serie A, Verona-Sampdoria: probabili formazioni

Il Verona di mister Juric si sta confermando come una delle realtà più interessanti del torneo ed è reduce da tre risultati positivi. I blucerchiati invece, non trovano i tre punti dal 24 ottobre, quando si imposero per 3-1 a Bergamo contro l’Atalanta. Dopodiché gli uomini di Ranieri hanno raccolto solo 2 pareggi e 4 sconfitte.

Juric dovrà fare a meno di Cetin, Kalinic, Benassi e Vieira, ma ritrova in difesa Ceccherini che rientra dalla squalifica. Dietro l’unica punta, solita fantasiosa ed efficiente coppia Barak-Zaccagni, a sostegno di uno tra Di Carmine e Favilli, in ballottaggio per il ruolo di unica punta. Mister Ranieri invece, oltre allo squalificato Thorsby, non avrà a disposizione Bereszynski, Gabbiadini e Keita. In più, dopo le recenti prestazioni poco esaltanti di Candreva, ilmister romano ha deciso di non convocarlo. Duello per una maglia da titolare sulla trequarti, con Ramirez favorito rispetto a Verre a partire dal primo minuto.

HELLAS VERONA – SAMPDORIA PROBABILI FORMAZIONI

Verona (3-4-3): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Damsgaard, Ekdal, Silva, Jankto; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri

OMNISPORT | 16-12-2020 11:24