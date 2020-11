Serie A: Verona-Sassuolo, probabili formazioni

Al Bentegodi di Verona, l’Hellas e il Sassuolo si sfidano per confermare il proprio piazzamento nelle zone alte della classifica dopo un ottimo inizio di stagione. Juric punterà in attacco su Kalinic, con Barak e Zaccagni a supporto, mentre De Zerbi conferma il 4-2-3-1 che ha portato i neroverdi fino all’attuale secondo posto in classifica, anche se davanti non ci sarà Caputo ma Raspadori. Si gioca domenica alle 15.

Verona-Sassuolo, probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Dawidowicz, Empereur; Ceccherini, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi.

OMNISPORT | 21-11-2020 09:10