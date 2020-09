Serie A: Verona-Udinese, probabili formazioni

Seconda partita casalinga consecutiva per il Verona, che dopo il pareggio contro la Roma affronta alle 15 di domenica al “Bentegodi” l’Udinese, a propria volta al debutto stagionale dopo il rinvio della prima giornata contro l’Udinese.

Tante assenze per Juric, che sarà privo di parecchi difensori, Empereur, Magnani e Dawidowicz, oltre che del centrocampista Danzi, in campo a sorpresa come titolare contro la Roma. Possibile il debutto da titolare di Benassi.

Friulani con il 3-5-2: dubbi in attacco e un solo nuovo acquisto in campo dall’inizio, l’esterno olandese Thomas Ouwejan.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Coulibaly, Ouwejan; Lasagna, Okaka.



OMNISPORT | 26-09-2020 12:23