Serie A verso la prossima stagione: spuntano le date del possibile via

Il Consiglio di Lega ha deciso, anche se per l'ufficialità bisognerà aspettare le decisioni del Comitato Esecutivo dell'Uefa in programma per mercoledì prossimo: la prossima Serie A, quella del campionato 2020-2021, prenderà il via in data 12 settembre. Una decisione importante, dato che la stagione dovrà concludersi in tempo utile per dare il tempo alle Nazionali di preparare gli Europei in programma per l'estate con inizio già a giugno.

L'indicazione di massima da parte della Lega ha comunque individuato il 12 settembre come giorno utile per riprendere regolarmente la prossima stagione, al netto del fittissimo calendario da rispettare per chiudere il travagliato 2019-2020. Anche per questo motivo è necessario avere risposte in tempi brevi, dato che la stessa Uefa deve ufficializzare le date delle coppe per la prossima stagione.

Nel frattempo è tutto pronto per riprendere la Serie A 2019-2020, con i recuperi della 25esima giornata in programma per il 20 e il 21 giugno (per la precisione Torino-Parma e Verona-Cagliari sabato, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria domenica).

Il Consiglio Federale della Figc ha anche stabilito linee guida per tutti i club, con conseguenze molto severe per chi dovesse violare i protocolli: a seconda della gravità, infatti, si andrebbe incontro a un'ammenda o addirittura all'esclusione dal campionato.

Nel frattempo anche la Champions League ha un calendario di massima per la conclusione del calendario valido per la stagione 2019-2020, che dovrebbe essere portato a termine nel corso del mese di agosto (anche se si attende l'ufficialità).

Secondo quanto trapela dall'Uefa, e conferma 'Sky Sport', tutte le partite dai quarti di finale alla finalissima si terranno a Lisbona tra il 12 e il 23 agosto prossimi.

Riguardo agli ottavi da finale ancora da disputare, dovrebbero essere giocati nelle città prestabilite e ovviamente a porte chiuse.

Si tratta di Juventus-Lione a Torino il 7 agosto e Barcellona-Napoli al Camp Nou l'8.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 00:13