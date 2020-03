Serie A verso un nuovo calendario: l'annuncio del Ministro dello Sport

E' terminata la riunione del consiglio di Lega di serie A andato in scena al Coni per decidere le sorti del massimo campionato italiano di calcio, sconvolto dall'emergenza Coronavirus e dalle polemiche.

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, presente all'incontro, ha parlato all'uscita: "Proseguiranno tutte le attività, anche del campionato, ma nel rispetto della salute per tutti. Partite a porte chiuse? Si va verso questo tipo di provvedimento", sono le sue parole riportate dall'Ansa.

Secondo le fonti, si va quindi verso la disputa a porte chiuse di tutte le partite per tutto il tempo necessario a fronteggiare l'emergenza sanitaria in Italia.

I recuperi delle gare rinviate nella scorsa settimana, Sampdoria-Verona, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Juventus-Inter, verrebbero giocati sabato e domenica prossimi, mentre il campionato ripartirebbe poi normalmente nei weekend successivi, slittando di una settimana.

Juventus-Inter potrebbe essere giocata domenica sera alle 20.45: si è in attesa dell'ufficialità. Da definire gli altri recuperi, a cominciare dalle semifinali di ritorno di Coppa Italia.

Alla riunione in Lega presenti il presidente Paolo Dal Pino e l'ad Luigi De Siervo, i consiglieri federali e rappresentanti di varie società fra i quali anche i presidenti di Lazio e Milan, Claudio Lotito e Paolo Scaroni, l'ad Giuseppe Marotta per l'Inter, il ds Fabio Paratici per la Juventus e il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni. Presenti anche i rappresentanti di Sassuolo, Atalanta, Fiorentina e Udinese.

SPORTAL.IT | 04-03-2020 15:17