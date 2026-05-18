Volata Champions, tutte le combinazioni: gli scenari e gli incroci possibili per Milan, Roma, Como e Juve

La penultima giornata di Serie A ha regalato al Napoli il secondo pass per l’edizione 2026-2027 della Champions League. Con il successo contro il Pisa, i campioni d’Italia uscenti hanno, infatti, posto fine alla questione e ridotto a due i posti ancora disponibili per entrare in Europa dalla porta principale. Dietro agli azzurri, tra Milan, Roma, Como e Juventus situazione è a dir poco intricata. Tutte e quattro le squadre sono, infatti, ancora in corsa, con una mezza infinità di possibili scenari che merita di essere analizzata più nel dettaglio per arrivare gli ultimi 90’ di Serie A preparati al meglio.
- La classifica attuale
- Le avversarie dell'ultima giornata
- Le certezze: spareggi e verdetto arrivo a quattro
- Parametri in caso di due o tre squadre a parimerito
- Milan
- Roma
- Como
- Juventus
La classifica attuale
Il punto da cui partire è, ovviamente, la classifica di Serie A, che vede Milan e Roma con un vantaggio di due punti sui lariani di Fabregas e i bianconeri di Spalletti. Como e Juventus sono chiamate a vincere e sperare.
Classifica:
- Inter 86 punti
- Napoli 73
- Milan 70
- Roma 70
- Como 68
- Juventus 68
Le avversarie dell’ultima giornata
- Milan-Cagliari
- Verona-Roma
- Cremonese-Como
- Torino-Juventus
Le certezze: spareggi e verdetto arrivo a quattro
Con le contendenti in campo in contemporanea, il responso del campo poco prima delle 23 di domenica sera. Le cose certe sono due: che non ci saranno spareggi e che in caso di incredibile arrivo a parimerito di tutte e quattro, per la classifica avulsa in Champions League ci andrebbero Milan e Como:
Classifica avulsa in caso di arrivo a quattro:
- Milan 10 punti (+3 diff. reti)
- Como 10 punti (+2 diff. reti)
- Juve 6 punti
- Roma 5 punti
Parametri in caso di due o tre squadre a parimerito
Qualora il quarto posto dovessero invece dividerselo in due, a fare fede saranno gli scontri diretti e, in seconda battuta, la differenza reti generale. Con un arrivo a tre si guarderà invece la classifica avulsa. Ma facciamo ordine, analizzando singolarmente le possibilità di ogni squadra.
Milan
- Differenza reti: +19
Situazione scontri diretti a 2 squadre
- Rossoneri in Champions se:
Pari con Roma o Como
- Rossoneri in Europa League se:
Pari con la Juve (per differenza reti)
Situazione scontri diretti a 3 squadre
- Milan sempre in Champions League
Infatti, se:
- Pari con Juve e Roma: Juve, Milan, Roma
- Pari con Juve e Como: Como, Milan, Juve
- Pari con Roma e Como: Milan, Roma, Como
Roma
- Differenza reti: +26
Situazione scontri diretti a 2 squadre
- Roma sempre in Europa League (dietro al Como per differenza reti)
Situazione scontri diretti a 3 squadre
- Roma in Champions League se:
Pari con Juve e Como: Como, Roma, Juve
Pari con Milan e Como: Milan, Roma, Como
- Roma in Europa League se:
Pari con Juve e Milan: Juve, Milan, Roma
Como
- Differenza reti: +33
Situazione scontri diretti a 2 squadre
- Como in Champions League se:
Pari con Juve o Roma (davanti ai giallorossi per differenza reti)
- Como in Europa League se:
Pari con il Milan
Situazione scontri diretti a 3 squadre
- Como in Champions League se:
Pari con Juve e Milan: Como, Milan, Juve
Pari con Juve e Roma: Como, Roma, Juve
- Como in Europa League se:
Pari con Milan e Roma: Milan, Roma, Como
Juventus
- Differenza reti: +27
Situazione scontri diretti a 2 squadre
- Juve in Champions League se:
Pari con Roma o Milan (davanti ai rossoneri per differenza reti)
- Juve in Europa League se:
Pari con Como
Situazione scontri diretti a 3 squadre
- Juve in Champions League se:
Pari con Milan e Roma: Juve, Milan, Roma
- Juve in Europa League se:
Pari con Milan e Como: Como, Milan, Juve
Pari con Roma e Como: Como, Roma, Juve