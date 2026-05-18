Volata Champions, tutte le combinazioni: gli scenari e gli incroci possibili per Milan, Roma, Como e Juve

La guida definitiva per districarsi nella mezza infinità di possibili scenari che l'ultima giornata di campionato ha in serbo per le quattro contendenti alla corsa Champions

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La penultima giornata di Serie A ha regalato al Napoli il secondo pass per l’edizione 2026-2027 della Champions League. Con il successo contro il Pisa, i campioni d’Italia uscenti hanno, infatti, posto fine alla questione e ridotto a due i posti ancora disponibili per entrare in Europa dalla porta principale. Dietro agli azzurri, tra Milan, Roma, Como e Juventus situazione è a dir poco intricata. Tutte e quattro le squadre sono, infatti, ancora in corsa, con una mezza infinità di possibili scenari che merita di essere analizzata più nel dettaglio per arrivare gli ultimi 90’ di Serie A preparati al meglio.

La classifica attuale

Il punto da cui partire è, ovviamente, la classifica di Serie A, che vede Milan e Roma con un vantaggio di due punti sui lariani di Fabregas e i bianconeri di Spalletti. Como e Juventus sono chiamate a vincere e sperare.

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Classifica:

Inter 86 punti Napoli 73 Milan 70 Roma 70 Como 68 Juventus 68

Le avversarie dell’ultima giornata

Milan -Cagliari

-Cagliari Verona- Roma

Cremonese- Como

Torino-Juventus

Le certezze: spareggi e verdetto arrivo a quattro

Con le contendenti in campo in contemporanea, il responso del campo poco prima delle 23 di domenica sera. Le cose certe sono due: che non ci saranno spareggi e che in caso di incredibile arrivo a parimerito di tutte e quattro, per la classifica avulsa in Champions League ci andrebbero Milan e Como:

Classifica avulsa in caso di arrivo a quattro:

Milan 10 punti (+3 diff. reti) Como 10 punti (+2 diff. reti) Juve 6 punti Roma 5 punti

Parametri in caso di due o tre squadre a parimerito

Qualora il quarto posto dovessero invece dividerselo in due, a fare fede saranno gli scontri diretti e, in seconda battuta, la differenza reti generale. Con un arrivo a tre si guarderà invece la classifica avulsa. Ma facciamo ordine, analizzando singolarmente le possibilità di ogni squadra.

Milan

Differenza reti: +19

Situazione scontri diretti a 2 squadre

Rossoneri in Champions se:

Pari con Roma o Como

Rossoneri in Europa League se:

Pari con la Juve (per differenza reti)

Situazione scontri diretti a 3 squadre

Milan sempre in Champions League

Infatti, se:

Pari con Juve e Roma: Juve, Milan, Roma

Pari con Juve e Como: Como, Milan, Juve

Pari con Roma e Como: Milan, Roma, Como

Roma

Differenza reti: +26

Situazione scontri diretti a 2 squadre

Roma sempre in Europa League (dietro al Como per differenza reti)

Situazione scontri diretti a 3 squadre

Roma in Champions League se:

Pari con Juve e Como: Como, Roma, Juve

Pari con Milan e Como: Milan, Roma, Como

Roma in Europa League se:

Pari con Juve e Milan: Juve, Milan, Roma

Como

Differenza reti: +33

Situazione scontri diretti a 2 squadre

Como in Champions League se:

Pari con Juve o Roma (davanti ai giallorossi per differenza reti)

Como in Europa League se:

Pari con il Milan

Situazione scontri diretti a 3 squadre

Como in Champions League se:

Pari con Juve e Milan: Como, Milan, Juve

Pari con Juve e Roma: Como, Roma, Juve

Como in Europa League se:

Pari con Milan e Roma: Milan, Roma, Como

Juventus

Differenza reti: +27

Situazione scontri diretti a 2 squadre

Juve in Champions League se:

Pari con Roma o Milan (davanti ai rossoneri per differenza reti)

Juve in Europa League se:

Pari con Como

Situazione scontri diretti a 3 squadre

Juve in Champions League se:

Pari con Milan e Roma: Juve, Milan, Roma

Juve in Europa League se:

Pari con Milan e Como: Como, Milan, Juve

Pari con Roma e Como: Como, Roma, Juve

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