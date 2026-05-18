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CALCIO SERIE A

Volata Champions, tutte le combinazioni: gli scenari e gli incroci possibili per Milan, Roma, Como e Juve

La guida definitiva per districarsi nella mezza infinità di possibili scenari che l'ultima giornata di campionato ha in serbo per le quattro contendenti alla corsa Champions

Pubblicato:

Lorenzo Marsili

Lorenzo Marsili

Sport Specialist

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La penultima giornata di Serie A ha regalato al Napoli il secondo pass per l’edizione 2026-2027 della Champions League. Con il successo contro il Pisa, i campioni d’Italia uscenti hanno, infatti, posto fine alla questione e ridotto a due i posti ancora disponibili per entrare in Europa dalla porta principale. Dietro agli azzurri, tra Milan, Roma, Como e Juventus situazione è a dir poco intricata. Tutte e quattro le squadre sono, infatti, ancora in corsa, con una mezza infinità di possibili scenari che merita di essere analizzata più nel dettaglio per arrivare gli ultimi 90’ di Serie A preparati al meglio.

La classifica attuale

Il punto da cui partire è, ovviamente, la classifica di Serie A, che vede Milan e Roma con un vantaggio di due punti sui lariani di Fabregas e i bianconeri di Spalletti. Como e Juventus sono chiamate a vincere e sperare.

Classifica:

  1. Inter 86 punti
  2. Napoli 73
  3. Milan 70
  4. Roma 70
  5. Como 68
  6. Juventus 68

Le avversarie dell’ultima giornata

  • Milan-Cagliari
  • Verona-Roma
  • Cremonese-Como
  • Torino-Juventus

Le certezze: spareggi e verdetto arrivo a quattro

Con le contendenti in campo in contemporanea, il responso del campo poco prima delle 23 di domenica sera. Le cose certe sono due: che non ci saranno spareggi e che in caso di incredibile arrivo a parimerito di tutte e quattro, per la classifica avulsa in Champions League ci andrebbero Milan e Como:

Classifica avulsa in caso di arrivo a quattro:

  1. Milan 10 punti (+3 diff. reti)
  2. Como 10 punti (+2 diff. reti)
  3. Juve 6 punti
  4. Roma 5 punti

Parametri in caso di due o tre squadre a parimerito

Qualora il quarto posto dovessero invece dividerselo in due, a fare fede saranno gli scontri diretti e, in seconda battuta, la differenza reti generale. Con un arrivo a tre si guarderà invece la classifica avulsa. Ma facciamo ordine, analizzando singolarmente le possibilità di ogni squadra.

Milan

  • Differenza reti: +19

Situazione scontri diretti a 2 squadre

  • Rossoneri in Champions se:

Pari con Roma o Como

  • Rossoneri in Europa League se:

Pari con la Juve (per differenza reti)

Situazione scontri diretti a 3 squadre

  • Milan sempre in Champions League

Infatti, se:

  • Pari con Juve e Roma: Juve, Milan, Roma
  • Pari con Juve e Como: Como, Milan, Juve
  • Pari con Roma e Como: Milan, Roma, Como

Roma

  • Differenza reti: +26

Situazione scontri diretti a 2 squadre

  • Roma sempre in Europa League (dietro al Como per differenza reti)

Situazione scontri diretti a 3 squadre

  • Roma in Champions League se:

Pari con Juve e Como: Como, Roma, Juve

Pari con Milan e Como: Milan, Roma, Como

  • Roma in Europa League se:

Pari con Juve e Milan: Juve, Milan, Roma

Como

  • Differenza reti: +33

Situazione scontri diretti a 2 squadre

  • Como in Champions League se:

Pari con Juve o Roma (davanti ai giallorossi per differenza reti)

  • Como in Europa League se:

Pari con il Milan

Situazione scontri diretti a 3 squadre

  • Como in Champions League se:

Pari con Juve e Milan: Como, Milan, Juve

Pari con Juve e Roma: Como, Roma, Juve

  • Como in Europa League se:

Pari con Milan e Roma: Milan, Roma, Como

Juventus

  • Differenza reti: +27

Situazione scontri diretti a 2 squadre

  • Juve in Champions League se:

Pari con Roma o Milan (davanti ai rossoneri per differenza reti)

  • Juve in Europa League se:

Pari con Como

Situazione scontri diretti a 3 squadre

  • Juve in Champions League se:

Pari con Milan e Roma: Juve, Milan, Roma

  • Juve in Europa League se:

Pari con Milan e Como: Como, Milan, Juve

Pari con Roma e Como: Como, Roma, Juve

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