Serie A Women 2025/2026, si inizia con il pari Juventus e la goleada di Inter e Roma. Risultati e classifica 1° giornata

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Giornalista e content creator

Archiviato il capitolo Castellammare di Stabia, incomincia il campionato con la prima giornata della Serie A Women Athora con alcuni risultati sorprendenti nel quadro di una giornata complessivamente in linea con la qualità delle rose in campo. Pensiamo alla Juventus, che ha vinto il primo trofeo in palio, ma ha realizzato un pareggio tutto sommato deludente rispetto alle tre vittorie casalinghe nei quattro anticipi del sabato.

Solo pari per la Juventus

La Juventus Women, che ha sbaragliato le avversarie dirette al titolo la scorsa stagione, in avvio guadagna un solo punto contro il Sassuolo che in casa riesce a difendersi da una squadra temibile, come quella di mister Canzi reduce dal primo successo 2025/2026, la Serie A Women’s Cup .

Goleada Inter e Roma

Vittorie interne per Inter e Roma, che si confermano in forma smagliante pur segnando la valanga di reti che recita il tabellino contro avversarie abbordabili.

Festa nerazzurra grazie al 5-0 sulla Ternana Women, con Wullaert particolarmente ispirata (un gol, due assist), mentre le giallorosse battono 4-0 il Parma nel segno dell’intramontabile Giugliano (un gol e due assist anche per lei).

I colpi di giornata a Napoli e Lazio

Colpo di giornata del Napoli Women, capace di mettere ko 1-0 la Fiorentina grazie al gol-partita di Fløe. Domenica i tre punti se lo aggiudicano la Lazio contro il Como Women del fenomeno, non solo calcistico, Alisha Lehmann e successo in trasferta del Milan che contro il Genoa si aggiudica la vittoria alla prima giornata.

Risultati della 1ª giornata di Serie A Women Athora 2025-26

Inter-Ternana Women 5-0: 10’ Tomaselli (I), 44’ Bugeja (I), 51’ Tomašević (I), 58’ Wullaert, 90’ van Dijk (I);

Roma-Parma 4-0: 9’ Corelli (R), 28’ Babajide (R), 56’ Giugliano (R), 73’ Dragoni (R);

Napoli Women-Fiorentina 1-0: 76’ Fløe (N);

Sassuolo-Juventus 0-0;

Como Women-Lazio 1-2: 68’ Le Bihan (L), 79’ Piemonte (L), 89’ Bernardi (C);

Genoa-Milan 1-2: 45’ Sondergaard (G), 84’ Ijeh (M), 90’+7’ Koivisto (M)

Classifica dopo la 1° giornata

La classifica provvisoria, dopo i risultati del campo vede avanti le nerazzurre, seguite da Roma e Lazio. Il Milan si piazza in 4a posizione, davanti al Napoli Women e alla Juventus. Riportiamo la situazione in base a punti e gol:

Inter; Roma; Lazio; Milan; Napoli Women; Juventus Sassuolo; Como; Genoa; Fiorentina; Parma; Ternana Women.

Programma della 2ª giornata di Serie A Women Athora 2025-26

Sabato 11 e domenica 12 ottobre