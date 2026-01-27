Serie A Women 2025/2026, la Juventus non sbaglia con il Parma. Risultati e classifica 11° giornata aggiornata

La Roma in vetta alla classifica, la Juventus Women vince 3-0 con il Parma nel match del lunedì e l'Inter batte il Como difendendo così la seconda posizione

La Juventus non commette errori e centra, senza particolari patemi, la sfida contro il Parma nel posticipo del lunedì dell’11esima giornata di Serie A. Con il risultato finale di 3-0, la squadra guidata da mister Canzi si avvicina alla vetta della classifica. Ricapitolando, la Roma batte il Genoa, l’Inter supera il Como, Ternana ko ad opera del Milan, Napoli concreto in esterna con il Sassuolo e Juventus vincente in casa.

Serie A Women, 11° giornata: la Juventus supera il Parma

Vincere per la Juventus aveva il suo peso, un valore assoluto in chiave classifica pari al terzo posto in classifica. Nel posticipo del lunedì che chiude il girone d’andata della Serie A Women Athora 2025/26, le bianconere ritrovano quei tre punti dopo la sconfitta con l’Inter del weekend precedente, superando le emiliane.

Sesta vittoria in questo campionato, per la Juventus che nell’ultimo match del girone d’andatasi guadagna l terzo posto grazie ai tre punti e al totale di 20 (-1 dall’Inter e -8 dalla Roma). Tradotto, le bianconere superano Lazio e Fiorentina appaiate a 18.

Al “Pozzo” di Biella la partita si sblocca dopo appena 12 minuti con Bonansea, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Schatzer batte di testa Ceasar e firma il primo gol in questa Serie A, alla sua 150ª presenza in bianconero nella competizione, guadagnandosi inoltre la nomina di MVP della sfida in base ai dati Opta.

I risultati aggiornati dell’11a giornata

Con il risultato di Juve-Parma, abbiamo il quadro completo dell’11a giornata di Serie A, che confermano la striscia positiva della Roma

Programma della 12ª giornata

Domenica 1 e lunedì 2 febbraio

Lazio-Como Women

Milan-Genoa

Parma-Roma

Ternana Women-Inter

Juventus-Sassuolo

Fiorentina-Napoli Women

La classifica aggiornata all’11a giornata

Ancora avanti, la Roma vanta un punteggio pieno davanti a Inter, Juventus, Lazio, Fiorentina. A seguire la classifica aggiornata e completa: