Che cosa ci suggerisce quanto raccolto sui campi della Serie A, in questa 5° giornata? Lazio, Como Women e Genoa incassano tre punti, la squadra di Grassadonia e quella di Sottili centrano il terzo successo nel torneo in corso e agganciano il Milan al terzo posto a nove punti. Nel match serale tra Genoa e Parma la spuntano le prime che raggiungono in classifica l’Inter.
- Il Milan vince il big match conto la Juventus Women
- Programma della prossima giornata, 6a Serie A
- La classifica alla 5a giornata
Il Milan vince il big match conto la Juventus Women
A stupire sabato era già stato il Milan che la spunta sulle campionesse in carica della Juventus Women, che accusano e si arrendono 2-1 nel big match di questo turno grazie alle reti di Ijeh e Dompig. Girelli, da sola, non basta a risolvere una partita così. Gli effetti sono il 3° posto in classifica con 9 punti, dietro a Roma e Fiorentina e la perdite di una posizione ancora dall’enorme potenziale, almeno virtuale.
Pari tra Inter e Sassuolo, che chiudono la sfida con il punteggio di 2-2 dopo che il match sembrava aver preso una piega non proprio positiva per le emiliane: alla doppietta di Wullaert rispondono con Clelland e Chaib permettendosi il lusso di strappare un punto alle milanesi.
Risultati della 5ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26
- Risultati della 5ª giornata di Serie A Athora 2025/26Fiorentina-Roma 5-2
5’ Omarsdottir (F), 53’ e 55’ Bredgaard (F), 64’ Haavi (R), 66’ aut. Bergamaschi (F), 71’ rig. Giugliano (R), 90+5’ Woldvik (F)
Inter-Sassuolo 2-2
8’ rig. e 11’ Wullaert (I), 21’ Clelland (S), 83’ Chaib (S)
Milan-Juventus 2-1
20’ Ijeh (M), 45+1’ Girelli (J), 65’ Dompig (M)
Ternana Women-Como Women
Domenica ore 12:30 (diretta DAZN)
Lazio-Napoli Women
Domenica ore 15:00 (diretta DAZN)
Genoa-Parma
Domenica ore 20:30 (diretta DAZN)
Programma della prossima giornata, 6a Serie A
A questo punto del campionato e con il risultato incassato dal Milan di forza sulla Juventus Women, la prossima giornata diventa ancora più rilevante per comprendere se l’andamento del campionato sarà ancora dominato dall’inattesa egemonia solitaria della Roma:
- Programma della 6ª giornata di Serie A Athora 2025/26
Sabato 15 e domenica 16 novembreSassuolo-Ternana Women
Parma-Fiorentina
Como Women-Milan
Napoli Women-Inter
Roma-Lazio
Juventus-Genoa
La classifica alla 5a giornata
Ancora avanti le capitoline, con la Roma a punteggio pieno e a seguire la Lazio a pari punti con il Napoli Women. Seguono Inter e Parma a 4 punti con Sassuolo, Fiorentina e le campionesse d’Italia. Milan, Como e Genoa a 3 punti, mentre fanalino di coda rimane la Ternana Women. Ecco la classifica completa:
- Roma (12 punti);
- Fiorentina (10 punti);
- Milan (9 punti);
- Lazio (9 punti);
- Como Women (9 punti);
- Juventus Women (7 punti);
- Napoli Women (7 punti);
- Inter (6 punti);
- Genoa (6 punti);
- Parma (5 punti);
- Sassuolo (5 punti)
- Ternana Women (o punti)