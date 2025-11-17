Serie A Women 2025/2026, la Juventus Women vince ma la Roma è regina del derby ed è in vetta. Risultati e classifica 6° giornata

La Roma in vetta alla classifica, la Juventus Women si riscatta con il Genoa mentre il Napoli e la Ternana trovano la vittoria

Nulla di prevedibile, in questa sesta giornata del campionato di Serie A Women Athora: tre vittorie interne a cominciare da quella con cui la Roma si riprende la vetta solitaria della classifica. La Juventus Women si ritrova e vince 2-0 contro il Genoa e risale così fino al 4° posto ma a cinque lunghezze di distanza dalla capolista. Vince anche il Napoli Women e mette in riga l’Inter.

La vittoria della Roma nel derby, 1° in classifica

Con la vittoria del derby, la Roma davanti agli oltre 2.000 spettatori del Tre Fontane sistema la Lazio e si prende in solitaria il primo posto in classifica. Merito soprattutto di una incontenibile Di Guglielmo che fa l’1-0 al 29’.

Forse le giallorosse avrebbero meritato di più, a leggere il tabellino, però nulla cambia sulla carta e nel merito della leadership alla sesta giornata di campionato.

La Juventus Women torna a vincere

Discorso diverso per la Juventus. L’undici allenato da mister Canzi archivia la pratica di giornata nel giro di sei minuti. Al 23′ Vangsgaard sblocca infatti il risultato girando alla perfezione di testa un cross di Thomas. La solita Girelli fa invece 2-0 al 28’, firmando un mancino al volo da applausi sugli sviluppi di un corner. Ripresa senza particolari evidenze, ma l’epilogo è quello che riporta la compagine bianconera ai suoi livelli dopo una parentesi alquanto complicata da spiegare.

Uno stop che, con questo risultato, pare sia conclusa e che rilancia in quarta posizione in classifica Girelli e le altre.

Il Napoli batte l’Inter

Al Piccolo il Napoli si prende invece successo e tre punti grazie soprattutto a Fløe Nielsen. All’82’ la danese è perfetta in ripartenza, battendo l’uscita di Rúnarsdóttir, mentre poco dopo va a un passo dalla doppietta calciando sul palo esterno da posizione impossibile.

Il club partenopeo festeggia la sua prima vittoria contro l’Inter nel massimo campionato italiano, dopo aver raccolto solo due pareggi e ben sei sconfitte negli otto precedenti: ci voleva per risollevare le sorti di morale e smuovere di qualche punto l’andamento.

I risultati della 6a giornata

Oltre a Napoli, Juventus Women e Roma punteggio pieno anche per Ternana Women, Como Women e pari invece tra Parma e Fiorentina. Una giornata interessante che incide notevolmente anche sulla classifica:

Sassuolo-Ternana Women 0-1

(giocata sabato)

(giocata sabato) Parma-Fiorentina 1-1

(giocata sabato)

(giocata sabato) Como Women-Milan 1-0

(giocata sabato)

Napoli Women-Inter 1-0

82’ Fløe Nielsen (N)

Roma-Lazio 1-0

29’ Di Guglielmo (R)

Juventus-Genoa 2-0

23’ Vangsgaard (J), 28’ Girelli (J)

Programma della 7ª giornata di Serie A Athora 2025/26

Sabato 22 e domenica 23 novembre

Genoa-Napoli Women (sabato 22 ore 12:30)

Ternana Women-Parma (sabato 22 ore 15:00)

Como Women-Roma (domenica 23 ore 12:30)

Lazio-Inter (domenica 23 ore 12:30)

Juventus-Fiorentina (domenica 23 ore 15:00)

Milan-Sassuolo (domenica 23 ore 15:30)

La classifica alla 6a giornata

Ancora avanti, da questa settimana in solitaria, la Roma a punteggio pieno e a seguire Como Women e Fiorentina. Risale la Juventus Women che aggancia il quarto posto davanti a Napoli, Milan e Lazio nell’ordine. A seguire la classifica completa: