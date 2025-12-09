Chiusa la parentesi dedicata agli impegni della Nazionale, torna la Serie A Women Athora 2025/26 con l’8a giornata che si chiude con la vittoria della Lazio in casa del Sassuolo. Nel posticipo del lunedì le biancocelesti superano 2-1 le neroverdi guadagnando quei tre punti utili in classifica in trasferta a distanza di settimane dal risultato con il Como. Le ragazze si trovano a spartire il posto in classifica con l’Inter, che ritrova la vittoria anche in questo turno di campionato.
- Serie A Women, 8° giornata: la Lazio vince con il Sassuolo
- I risultati di domenica
- Risultati della 8ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26
- Programma della 9ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26
- La classifica all'8a giornata
Serie A Women, 8° giornata: la Lazio vince con il Sassuolo
Allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, la Lazio si ritrova portando a casa il successo contro le emiliane, totalizzando quei punti utili in classifica. Allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, la biancocelesti si ritrova portando a casa il successo contro le emiliane, totalizzando quei punti utili in classifica. Il tabellino ci suggerisce che al minuto 33 a sbloccare il punteggio è Piemonte: serie di rimpalli e di respinte di Durand sugli sviluppi di un corner e tap-in vincente.
Il portiere neroverde al 38′ nega a Le Bihan il raddoppio, che tuttavia si concretizza poco dopo ancora con Piemonte (MVP del match in base ai dati Opta), rapida ad avventarsi su un pallone sotto porta e a siglare il suo sesto gol nel campionato in corso, nonché la sua seconda doppietta dopo quella contro il Milan.
In avvio di ripresa, De Rita sfiora l’1-2 dalla distanza, ma il pallone termina fuori di pochissimo. Proprio la classe ’99, al 56’, abbandona per infortunio il campo, in seguito a un duro scontro con Oliviero nell’area biancoceleste ma è al 71’ che accorciano le distanze grazie alla prodezza da fuori area di Doms. La prima firma della statunitense nel massimo campionato italiano dà fiducia alle neroverdi, che provano a pareggiare il conto prima con Dhont e poi con una serie di cross, ben gestiti però dalla retroguardia avversaria. La sfida si chiude così, con questo 1-2 importantissimo, per la Lazio.
I risultati di domenica
L’Inter contro il Genoa ne fa 5, portando a Milano risultato pieno mentre Fiorentina e Como Women di Alisha Lehmann battono rispettivamente Ternana e Parma. Il Napoli interrompe la sua fase positiva contro il Milan mentre nel big match di giornata, Roma-Juve si registra un 1-1.
Risultati della 8ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26
- Sassuolo-Lazio 1-2
33’ Piemonte (L), 42’ Piemonte (L), 71’ Doms (S)
- Inter-Genoa 5-0
(giocata domenica)
- Fiorentina-Ternana 1-0
(giocata domenica)
- Parma-Como Women 0-1
(giocata domenica)
- Napoli Women-Milan 0-2
(giocata sabato)
- Roma-Juventus 1-1
(giocata sabato)
Programma della 9ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26
La prossima giornata di Serie A Women si disputerà tra sabato 13 e domenica 14 dicembre:
- Como Women-Fiorentina (sabato 13 ore 12.30)
- Juventus-Napoli Women (sabato 13 ore 12.30)
- Milan-Inter (sabato 13 ore 15.00)
- Ternana Women-Roma (sabato 13 ore 18.00)
- Genoa-Sassuolo (domenica 14 ore 12.30)
- Lazio-Parma (domenica 14 ore 15.00)
La classifica all’8a giornata
Ancora avanti, la Roma a punteggio pieno e a seguire Juventus Women e Napoli, Milan e Lazio nell’ordine. A seguire la classifica aggiornata e completa:
- Roma (19 punti);
- Como Women (15 punti);
- Juventus Women (14 punti);
- Fiorentina (14 punti);
- Milan (13 punti);
- Napoli Women (13 punti);
- Inter (12 punti);
- Lazio (12 punti);
- Parma (7 punti);
- Sassuolo (6 punti)
- Genoa (6 punti)
- Ternana Women (4 punti)