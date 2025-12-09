Virgilio Sport
CALCIO FEMMINILE

Serie A Women 2025/2026, la Lazio torna a vincere in trasferta ma è la Roma a comandare. Risultati e classifica 8° giornata

La Roma in vetta alla classifica, la Juventus Women si riscatta ma subisce il sorpasso del Como Women di Alisha Lehmann

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Serie A Women 2025/2026, la Lazio torna a vincere in trasferta ma è la Roma a comandare. Risultati e classifica 8° giornata ANSA

Chiusa la parentesi dedicata agli impegni della Nazionale, torna la Serie A Women Athora 2025/26 con l’8a giornata che si chiude con la vittoria della Lazio in casa del Sassuolo. Nel posticipo del lunedì le biancocelesti superano 2-1 le neroverdi guadagnando quei tre punti utili in classifica in trasferta a distanza di settimane dal risultato con il Como. Le ragazze si trovano a spartire il posto in classifica con l’Inter, che ritrova la vittoria anche in questo turno di campionato.

Serie A Women, 8° giornata: la Lazio vince con il Sassuolo

Allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, la Lazio si ritrova portando a casa il successo contro le emiliane, totalizzando quei punti utili in classifica. Allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, la biancocelesti si ritrova portando a casa il successo contro le emiliane, totalizzando quei punti utili in classifica. Il tabellino ci suggerisce che al minuto 33 a sbloccare il punteggio è Piemonte: serie di rimpalli e di respinte di Durand sugli sviluppi di un corner e tap-in vincente.

Il portiere neroverde al 38′ nega a Le Bihan il raddoppio, che tuttavia si concretizza poco dopo ancora con Piemonte (MVP del match in base ai dati Opta), rapida ad avventarsi su un pallone sotto porta e a siglare il suo sesto gol nel campionato in corso, nonché la sua seconda doppietta dopo quella contro il Milan.

In avvio di ripresa, De Rita sfiora l’1-2 dalla distanza, ma il pallone termina fuori di pochissimo. Proprio la classe ’99, al 56’, abbandona per infortunio il campo, in seguito a un duro scontro con Oliviero nell’area biancoceleste ma è al 71’ che accorciano le distanze grazie alla prodezza da fuori area di Doms. La prima firma della statunitense nel massimo campionato italiano dà fiducia alle neroverdi, che provano a pareggiare il conto prima con Dhont e poi con una serie di cross, ben gestiti però dalla retroguardia avversaria. La sfida si chiude così, con questo 1-2 importantissimo, per la Lazio.

I risultati di domenica

L’Inter contro il Genoa ne fa 5, portando a Milano risultato pieno mentre Fiorentina e Como Women di Alisha Lehmann battono rispettivamente Ternana e Parma. Il Napoli interrompe la sua fase positiva contro il Milan mentre nel big match di giornata, Roma-Juve si registra un 1-1.

Risultati della 8ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26

  • Sassuolo-Lazio 1-2
    33’ Piemonte (L), 42’ Piemonte (L), 71’ Doms (S)
  • Inter-Genoa 5-0
    (giocata domenica)
  • Fiorentina-Ternana 1-0
    (giocata domenica)
  • Parma-Como Women 0-1
    (giocata domenica)
  • Napoli Women-Milan 0-2
    (giocata sabato)
  • Roma-Juventus 1-1
    (giocata sabato)

Programma della 9ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26

La prossima giornata di Serie A Women si disputerà tra sabato 13 e domenica 14 dicembre:

  • Como Women-Fiorentina (sabato 13 ore 12.30)
  • Juventus-Napoli Women (sabato 13 ore 12.30)
  • Milan-Inter (sabato 13 ore 15.00)
  • Ternana Women-Roma (sabato 13 ore 18.00)
  • Genoa-Sassuolo (domenica 14 ore 12.30)
  • Lazio-Parma (domenica 14 ore 15.00)

La classifica all’8a giornata

Ancora avanti, la Roma a punteggio pieno e a seguire Juventus Women e Napoli, Milan e Lazio nell’ordine. A seguire la classifica aggiornata e completa:

  1. Roma (19 punti);
  2. Como Women (15 punti);
  3. Juventus Women (14 punti);
  4. Fiorentina (14 punti);
  5. Milan (13 punti);
  6. Napoli Women (13 punti);
  7. Inter (12 punti);
  8. Lazio (12 punti);
  9. Parma (7 punti);
  10. Sassuolo (6 punti)
  11. Genoa (6 punti)
  12. Ternana Women (4 punti)

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio