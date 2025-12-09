La Roma in vetta alla classifica, la Juventus Women si riscatta ma subisce il sorpasso del Como Women di Alisha Lehmann

Chiusa la parentesi dedicata agli impegni della Nazionale, torna la Serie A Women Athora 2025/26 con l’8a giornata che si chiude con la vittoria della Lazio in casa del Sassuolo. Nel posticipo del lunedì le biancocelesti superano 2-1 le neroverdi guadagnando quei tre punti utili in classifica in trasferta a distanza di settimane dal risultato con il Como. Le ragazze si trovano a spartire il posto in classifica con l’Inter, che ritrova la vittoria anche in questo turno di campionato.

Serie A Women, 8° giornata: la Lazio vince con il Sassuolo

Allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, la Lazio si ritrova portando a casa il successo contro le emiliane, totalizzando quei punti utili in classifica. Allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, la biancocelesti si ritrova portando a casa il successo contro le emiliane, totalizzando quei punti utili in classifica. Il tabellino ci suggerisce che al minuto 33 a sbloccare il punteggio è Piemonte: serie di rimpalli e di respinte di Durand sugli sviluppi di un corner e tap-in vincente.

Il portiere neroverde al 38′ nega a Le Bihan il raddoppio, che tuttavia si concretizza poco dopo ancora con Piemonte (MVP del match in base ai dati Opta), rapida ad avventarsi su un pallone sotto porta e a siglare il suo sesto gol nel campionato in corso, nonché la sua seconda doppietta dopo quella contro il Milan.

In avvio di ripresa, De Rita sfiora l’1-2 dalla distanza, ma il pallone termina fuori di pochissimo. Proprio la classe ’99, al 56’, abbandona per infortunio il campo, in seguito a un duro scontro con Oliviero nell’area biancoceleste ma è al 71’ che accorciano le distanze grazie alla prodezza da fuori area di Doms. La prima firma della statunitense nel massimo campionato italiano dà fiducia alle neroverdi, che provano a pareggiare il conto prima con Dhont e poi con una serie di cross, ben gestiti però dalla retroguardia avversaria. La sfida si chiude così, con questo 1-2 importantissimo, per la Lazio.

I risultati di domenica

L’Inter contro il Genoa ne fa 5, portando a Milano risultato pieno mentre Fiorentina e Como Women di Alisha Lehmann battono rispettivamente Ternana e Parma. Il Napoli interrompe la sua fase positiva contro il Milan mentre nel big match di giornata, Roma-Juve si registra un 1-1.

Risultati della 8ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26

Sassuolo-Lazio 1-2

Programma della 9ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26

La prossima giornata di Serie A Women si disputerà tra sabato 13 e domenica 14 dicembre:

Como Women-Fiorentina (sabato 13 ore 12.30)

Juventus-Napoli Women (sabato 13 ore 12.30)

Milan-Inter (sabato 13 ore 15.00)

Ternana Women-Roma (sabato 13 ore 18.00)

Genoa-Sassuolo (domenica 14 ore 12.30)

Lazio-Parma (domenica 14 ore 15.00)

La classifica all’8a giornata

Ancora avanti, la Roma a punteggio pieno e a seguire Juventus Women e Napoli, Milan e Lazio nell’ordine. A seguire la classifica aggiornata e completa: