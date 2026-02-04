Serie A Women 2025/2026, la Roma frena mentre la Juventus dilaga, top Girelli. Risultati e classifica 12° giornata

La Roma pareggia la Juventus Women vince 4-0 e il Napoli fa risultato pieno nel posticipo della 12a giornata del massimo campionato

Il girone di ritorno incomincia con alcuni risultati non prevedibili. Il posticipo della 12ª giornata di Serie A Women Athora 2025-26 è dominato dal Napoli Women che batte 2-1 la Fiorentina e sale infatti nelle zone più nobili della classifica con 20 punti, gli stessi ottenuti finora dal Milan. Merito del duo Banusic-Fløe Nielsen: un gol e un assist per entrambe, scorrendo il tabellino. Di Omarsdottir, invece, la rete delle padrone di casa. La Roma frena contro il Parma, mentre la Juventus Women ne fa 4 a ribadire un concetto importante: il campionato non è consegnato alle giallorosse.

Serie A Athora: posticipo al Napoli e stop Roma

Terzo risultato utile di fila in campionato per la squadra allenata da mister Sassarini; secondo stop consecutivo invece per la Viola dopo lo 0-3 incassato grazie alla Lazio del turno precedente. La Fiorentina resta pertanto al 7° posto con 18 punti, cinque in meno della zona Champions e conferma tradizione decisamente sfavorevole in questo torneo contro il Napoli (vittorioso pure all’andata, 1-0).

I risultati della 12° giornata

Sono tanti i 16 gol messi a segno in questa giornata, con due vittorie interne, un colpo esterno e due segni X. Tra i pareggi spicca il 3-3 in Parma-Roma, con le gialloblù protagoniste di una partita notevole se consideriamo l’esito: in rete con Real, Cox e Benedetti; giallorosse trascinate invece dai rigori di Giugliano e dalla firma in extremis (90+9’) con cui Babajide regala un punto d’oro alla capolista.

Dello stop romanista approfittano soprattutto le prime inseguitrici in classifica. L’Inter batte 1-0 la Ternana Women, mentre la Juventus regola 4-0 il Sassuolo: a segno Beccari, autrice di una splendida tripletta, e l’intramontabile Girelli che sigla l’ennesimo record in carriera (150 reti), bianconere a -6 dalla vetta del campionato.

Vittoria anche per il Milan, con il 2-1 sul Genoa. Infine la Lazio invece rimonta 1-1 il Como Women: al vantaggio bianconero di Kramzar risponde infatti Karczewska.

I risultati aggiornati della 12a giornata

Lazio-Como Women 1-1

16’ Kramzar (C), 26’ Karczewska (L) Milan-Genoa 2-1

9’ e 88’ van Dooren (M), 60’ Cinotti (G) Parma-Roma 3-3

3’ Real (P), 21’ rig. e 80’ rig. Giugliano (R), 42’ Cox (P), 54’ Benedetti (P), 90+9’ Babajide (R) Ternana Women-Inter 0-1

6’ Detruyer (I) Juventus-Sassuolo 4-0

9’, 33’ e 56’ Beccari (J), 17’ Girelli (J) Fiorentina-Napoli Women 1-2

Programma della 13ª giornata

Sabato 7 e domenica 8 febbraioGenoa-Lazio (sabato 7 ore 12:30)

Sassuolo-Parma (sabato 7 ore 12:30)

Como Women-Juventus (sabato 7 ore 15:00)

Roma-Milan (domenica 8 ore 12:30)

Napoli Women-Ternana Women (domenica 8 ore 15:00)

Inter-Fiorentina (domenica 8 ore 15:45)

La classifica aggiornata alla 12a giornata

Ancora avanti, la Roma vanta un punteggio pieno davanti a Inter, Juventus, Lazio, Fiorentina. A seguire la classifica aggiornata e completa: