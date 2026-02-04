Serie A Women 2025/2026, la Roma frena mentre la Juventus dilaga, top Girelli. Risultati e classifica 12° giornata

Il girone di ritorno incomincia con alcuni risultati non prevedibili. Il posticipo della 12ª giornata di Serie A Women Athora 2025-26 è dominato dal Napoli Women che batte 2-1 la Fiorentina e sale infatti nelle zone più nobili della classifica con 20 punti, gli stessi ottenuti finora dal Milan. Merito del duo Banusic-Fløe Nielsen: un gol e un assist per entrambe, scorrendo il tabellino. Di Omarsdottir, invece, la rete delle padrone di casa. La Roma frena contro il Parma, mentre la Juventus Women ne fa 4 a ribadire un concetto importante: il campionato non è consegnato alle giallorosse.
- Serie A Athora: posticipo al Napoli e stop Roma
- I risultati della 12° giornata
- I risultati aggiornati della 12a giornata
- Programma della 13ª giornata
- La classifica aggiornata alla 12a giornata
Serie A Athora: posticipo al Napoli e stop Roma
Terzo risultato utile di fila in campionato per la squadra allenata da mister Sassarini; secondo stop consecutivo invece per la Viola dopo lo 0-3 incassato grazie alla Lazio del turno precedente. La Fiorentina resta pertanto al 7° posto con 18 punti, cinque in meno della zona Champions e conferma tradizione decisamente sfavorevole in questo torneo contro il Napoli (vittorioso pure all’andata, 1-0).
I risultati della 12° giornata
Sono tanti i 16 gol messi a segno in questa giornata, con due vittorie interne, un colpo esterno e due segni X. Tra i pareggi spicca il 3-3 in Parma-Roma, con le gialloblù protagoniste di una partita notevole se consideriamo l’esito: in rete con Real, Cox e Benedetti; giallorosse trascinate invece dai rigori di Giugliano e dalla firma in extremis (90+9’) con cui Babajide regala un punto d’oro alla capolista.
Dello stop romanista approfittano soprattutto le prime inseguitrici in classifica. L’Inter batte 1-0 la Ternana Women, mentre la Juventus regola 4-0 il Sassuolo: a segno Beccari, autrice di una splendida tripletta, e l’intramontabile Girelli che sigla l’ennesimo record in carriera (150 reti), bianconere a -6 dalla vetta del campionato.
Vittoria anche per il Milan, con il 2-1 sul Genoa. Infine la Lazio invece rimonta 1-1 il Como Women: al vantaggio bianconero di Kramzar risponde infatti Karczewska.
I risultati aggiornati della 12a giornata
- Lazio-Como Women 1-1
16’ Kramzar (C), 26’ Karczewska (L)
- Milan-Genoa 2-1
9’ e 88’ van Dooren (M), 60’ Cinotti (G)
- Parma-Roma 3-3
3’ Real (P), 21’ rig. e 80’ rig. Giugliano (R), 42’ Cox (P), 54’ Benedetti (P), 90+9’ Babajide (R)
- Ternana Women-Inter 0-1
6’ Detruyer (I)
- Juventus-Sassuolo 4-0
9’, 33’ e 56’ Beccari (J), 17’ Girelli (J)
- Fiorentina-Napoli Women 1-2
8’ Fløe Nielsen (N), 19’ Banusic (N), 81’ Omarsdottir (F)
Programma della 13ª giornata
- Sabato 7 e domenica 8 febbraioGenoa-Lazio (sabato 7 ore 12:30)
Sassuolo-Parma (sabato 7 ore 12:30)
Como Women-Juventus (sabato 7 ore 15:00)
Roma-Milan (domenica 8 ore 12:30)
Napoli Women-Ternana Women (domenica 8 ore 15:00)
Inter-Fiorentina (domenica 8 ore 15:45)
La classifica aggiornata alla 12a giornata
Ancora avanti, la Roma vanta un punteggio pieno davanti a Inter, Juventus, Lazio, Fiorentina. A seguire la classifica aggiornata e completa:
- Roma (29 punti);
- Inter (24 punti);
- Juventus (23 punti);
- Milan (20 punti);
- Napoli (20 punti);
- Lazio (19 punti);
- Fiorentina (18 punti);
- Como (17 punti);
- Parma(9 punti);
- Sassuolo (9 punti);
- Genoa (7 punti);
- Ternana (7 punti);