Serie A Women 2025/2026: la Roma incomincia a crederci, stop per la Juventus. Risultati e classifica 15° giornata

Le ragazze della Roma vincono a Milano e allungano in classifica mentre la Juventus raccoglie solo un pareggio contro le umbre a Narni

La questione si riassume a Inter e Roma dopo il risultato, sul campo, della squadra più in forma, con l’11° successo in 15 giornate, e la costruzione di uno stacco. La squadra di Rossettini può iniziare a sognare a sette turni dalla fine del torneo, con un vantaggio di sei punti sulle nerazzurre e a otto sulla Juventus, frenata dalla Ternana nella sfida delle 12.30. Quinto posto agganciato dalla Fiorentina invece, che ha superato 3-2 il Sassuolo in casa raggiungendo a quota 24 la Lazio.

Serie A Athora: vittoria della Roma sull’Inter

Nulla di ovvio e scontato, nel big match di giornata che ha portato la Roma a superare 1-0 l’Inter, grazie alla rete firmata da Viens. Ha un peso fondamentale la vittoria conquistata dalla Roma all’Arena Civica di Milano nella domenica di Serie A: grazie al successo esterno le capitoline sono sempre più leader della classifica e più consapevoli. La possibilità di poter rimanere in vetta, adesso, è reale.

La partita in casa delle milanesi non vive di grandi acuti offensivi in avvio, ma al 33’ sono proprio le ospiti a portarsi in vantaggio con Viens, che dopo la respinta corta di Runarsdottir sul mancino di Dragoni non lascia spazi. Certo l’Inter ci prova, ma non agguanta il pari e lascia andare in mini fuga le romaniste.

Il pari della Juventus con la Ternana

Molto deludente, perché alla portata delle bianconere l’esiguo pari della Juventus Women contro la Ternana. È un pareggio quello di Narni tra la Ternana di Ardizzone e la Juventus di Canzi che significa anche aumentare il divario rispetto alle giallorosse che, a Milano, non commettono errori e aggiungono tre punti alla classifica.

Le bianconere, deluse dall’eliminazione in Women’s Champions League con il Wolfsburg, non riescono a trovare le forze in campionato, facendosi rimontare due gol. Un vero peccato per non chiudere così una stagione che poteva ancora essere aperta.

Successi e stop della 15° giornata

Con la vittoria della Roma, il pari della Juventus e i tre punti delle ragazze della Fiorentina si dona un aspetto più deciso alla classifica. Il Napoli pareggia senza reti contro le parmensi, il Como realizza la rete decisiva contro il Genoa mentre Lazio e Milan pareggiano 2-2.

I risultati aggiornati della 15° giornata

Inter-Roma 0-1

33’ Viens (R)

Ternana Women-Juventus 2-2

28’ Brighton (J), 34’ Capeta (J), 44’ rig. Pirone (T), 77’ Pellegrino Cimò (T)

Fiorentina-Sassuolo 3-2

46’ Severini (F), 55’ Eto (S), 60’ Bredgaard (F), 68’ rig. Severini (F), 90’+5’ rig. Sabatino (S)

Napoli Women-Parma 0-0

(giocata sabato)

Genoa-Como Women 0-1

(giocata sabato)

Lazio-Milan 2-2

(giocata sabato)

Programma della 16° giornata

Sabato 14, domenica 15 marzo e lunedì 16 marzo

Parma-Genoa

Napoli Women-Lazio

Como Women-Ternana Women

Juventus-Milan

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Inter

La classifica aggiornata alla 15° giornata

Ancora avanti, la Roma vanta un punteggio meno importante da Inter, Juventus, Lazio, Fiorentina. A seguire la classifica aggiornata e completa: