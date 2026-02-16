Serie A Women 2025/2026, Roma e Juventus racimolano un punto e l'Inter ne approfitta. Risultati e classifica 14° giornata

I giallorossi pareggiano come la Juventus mentre l'Inter accorcia le distanze: la nuova classifica dopo i posticipi di domenica

Roma e Juventus sono accomunate da un pari che non consente di confermare l’andamento positivo della scorsa giornata, consentendo all’Inter di approfittarne. Le nerazzurre, infatti, superano in trasferta il Parma. La 14ª giornata vede le giallorosse e le juventine mancare obiettivi alla loro portata: le capitoline concedono dunque due punti alle nerazzurre prossime avversarie in campionato, ora seconde a -3.

Serie A Athora: pari Roma e Juventus Women

Un pareggio e pure in casa, al Tre Fontane: per la Roma capolista nella gara interna contro il Napoli che chiude il 14° turno di campionato è mancata la determinazione finale. Terzo segno X per le ragazze di Rossettini, che si fa raggiungere due volte dal Napoli nella gara delle 18.00. Davvero un’occasione persa che la capolista poteva sfruttare per mettersi al riparo dall’avanzata dell’Inter. Anche la Juventus raccoglie un solo punto, forse provata dall’impegno sul fronte Champions: con la Lazio si chiude 0-0.

Le nerazzurre, infatti, non si lasciano confondere e centrano l’obiettivo: contro il Parma vincono 3-2 in trasferta e vedono la Roma.

Successi e stop della 14° giornata

Nel sabato di campionato, la Fiorentina centra la vittoria fuori casa contro il Milan mentre la Ternana con un netto 3-1 chiudono il Genoa in un angolo. Tre punti anche per il Como che batte il Sassuolo 2-0.

I risultati aggiornati della 14° giornata

Parma-Inter 2-3

40’ Ambrosi (P), 57’ rig. Wullaert (I), 59’ Polli (I), 85’ Leskinen (P), 90’+3’ Vilhjalmsdottir (I)

40’ Ambrosi (P), 57’ rig. Wullaert (I), 59’ Polli (I), 85’ Leskinen (P), 90’+3’ Vilhjalmsdottir (I) Juventus-Lazio 0-0

Roma-Napoli Women 2-2

21’ Dorsin (R), 26’ Giugliano (R), 28’ Banusic (N), 38’ Banusic (N)

21’ Dorsin (R), 26’ Giugliano (R), 28’ Banusic (N), 38’ Banusic (N) Como Women-Sassuolo 2-0

(giocata sabato)

(giocata sabato) Ternana Women-Genoa 3-1

(giocata sabato)

(giocata sabato) Milan-Fiorentina 0-1

(giocata sabato)

Programma della 15° giornata

Sabato 14 e domenica 15 febbraio

Genoa-Como Women

Napoli Women-Parma

Lazio-Milan

Ternana Women-Juventus

Inter-Roma

Fiorentina-Sassuolo

La classifica aggiornata alla 14a giornata

Ancora avanti, la Roma vanta un punteggio meno importante da Inter, Juventus, Lazio, Fiorentina. A seguire la classifica aggiornata e completa: