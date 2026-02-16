Serie A Women 2025/2026, Roma e Juventus racimolano un punto e l'Inter ne approfitta. Risultati e classifica 14° giornata

Roma e Juventus sono accomunate da un pari che non consente di confermare l’andamento positivo della scorsa giornata, consentendo all’Inter di approfittarne. Le nerazzurre, infatti, superano in trasferta il Parma. La 14ª giornata vede le giallorosse e le juventine mancare obiettivi alla loro portata: le capitoline concedono dunque due punti alle nerazzurre prossime avversarie in campionato, ora seconde a -3.
- Serie A Athora: pari Roma e Juventus Women
- Successi e stop della 14° giornata
- I risultati aggiornati della 14° giornata
- Programma della 15° giornata
- La classifica aggiornata alla 14a giornata
Serie A Athora: pari Roma e Juventus Women
Un pareggio e pure in casa, al Tre Fontane: per la Roma capolista nella gara interna contro il Napoli che chiude il 14° turno di campionato è mancata la determinazione finale. Terzo segno X per le ragazze di Rossettini, che si fa raggiungere due volte dal Napoli nella gara delle 18.00. Davvero un’occasione persa che la capolista poteva sfruttare per mettersi al riparo dall’avanzata dell’Inter. Anche la Juventus raccoglie un solo punto, forse provata dall’impegno sul fronte Champions: con la Lazio si chiude 0-0.
Le nerazzurre, infatti, non si lasciano confondere e centrano l’obiettivo: contro il Parma vincono 3-2 in trasferta e vedono la Roma.
Successi e stop della 14° giornata
Nel sabato di campionato, la Fiorentina centra la vittoria fuori casa contro il Milan mentre la Ternana con un netto 3-1 chiudono il Genoa in un angolo. Tre punti anche per il Como che batte il Sassuolo 2-0.
I risultati aggiornati della 14° giornata
- Parma-Inter 2-3
40’ Ambrosi (P), 57’ rig. Wullaert (I), 59’ Polli (I), 85’ Leskinen (P), 90’+3’ Vilhjalmsdottir (I)
- Juventus-Lazio 0-0
- Roma-Napoli Women 2-2
21’ Dorsin (R), 26’ Giugliano (R), 28’ Banusic (N), 38’ Banusic (N)
- Como Women-Sassuolo 2-0
(giocata sabato)
- Ternana Women-Genoa 3-1
(giocata sabato)
- Milan-Fiorentina 0-1
(giocata sabato)
Programma della 15° giornata
- Sabato 14 e domenica 15 febbraio
Genoa-Como Women
Napoli Women-Parma
Lazio-Milan
Ternana Women-Juventus
Inter-Roma
Fiorentina-Sassuolo
La classifica aggiornata alla 14a giornata
Ancora avanti, la Roma vanta un punteggio meno importante da Inter, Juventus, Lazio, Fiorentina. A seguire la classifica aggiornata e completa:
- Roma (33 punti);
- Inter (30 punti);
- Juventus (27 punti);
- Napoli (24 punti)
- Lazio (23 punti)
- Fiorentina (21 punti);
- Como (20 punti);
- Milan (20 punti);
- Sassuolo (12 punti);
- Ternana (10 punti)
- Parma (9 punti);
- genoa (7 punti);