Serie A Women 2025/2026, la Roma si conferma mentre la Juventus cresce. Risultati e classifica 13° giornata

I giallorossi vincono, come Inter e Juventus Women: la nuova classifica dopo i posticipi di domenica

Serie A Women 2025/2026, la Roma si conferma mentre la Juventus cresce. Risultati e classifica 13° giornata Getty Images

La Roma si conferma contro il Milan, senza sorprendere o stupire. Ma i posticipi della domenica di Serie A Athora confermano la teoria secondo la quale nulla è davvero scontato, in questa stagione: l’Inter supera 3-0 la Fiorentina e il Napoli firma un bel 3-1 ai danni della Ternana. La 13ª giornata non scuote la classifica, eppure indica la risalita progressiva della Juventus e l’ambizione, con sullo sfondo la Champions, di qualcosa di più.

Serie A Athora: alla Roma il big match

Al “Tre Fontane”, il big match tra Roma e Milan, ha un epilogo favorevole alle giallorosse che non sfigurano davanti al loro pubblico: al 34’ sono le padrone di casa a realizzare il gol del vantaggio, annullato per fuorigioco di Viens. Alla canadese viene revocata la seconda rete a inizio ripresa, ma le capitoline ci riprovano e al 61’, grazie alla superiorità numerica sbloccano il punteggio con Bergamaschi dopo 5 minuti.

L’ex Milan punisce il Diavolo trovando la deviazione vincente da centro area e diventa il primo difensore con almeno due reti in ognuna delle ultime cinque stagioni del torneo (2021/22). Nulla da fare per le rossonere, che pure insistono per trovare un pari che avrebbe aiutato la classifica. Invece, su questo le padrone di casa non transigono e chiudono la questione.

I successi e lo stop della 13° giornata

Eppure il sabato prometteva qualcosa di ancora più vibrante: due successi esterni e un colpo casalingo, nei tre anticipi, giocati sabato 7 febbraio. Tra le vincenti in trasferta c’è la Juventus, che batte 2-0 il Como Women, merito delle reti di Carbonell e Krumbiegel.

Solo per una notte, la squadra bianconera sale così al 2° posto in classifica, aspettando l’Inter che non sbaglia, come la Roma capolista. Tre punti pure per la Lazio, con un potente 5-2 rifilato al Genoa e firmato da Martin, Le Bihan, Piemonte (doppietta) e Goldoni; di Acuti e Ferrara invece i due gol rossoblù.

Sassuolo supera 1-0 il Parma grazie a Philtjens e strappa una vittoria incoraggiante. Neroverdi adesso a quota 12, quindi a +5 sull’ultimo posto.

I risultati aggiornati della 13° giornata

  • Roma-Milan 1-0
    66’ Bergamaschi (R)
  • Napoli Women-Ternana Women 3-1
    6’ aut. Quazzico (T), 49’ Carcassi (N), 53’ aut. Schroffenegger (T), 82’ Pellegrino Cimò (T)
  • Inter-Fiorentina 3-0
    43’ Magull (I), 62’ Bugeja (I), 77’ Polli (I)
  • Genoa-Lazio 2-5
    (giocata sabato)
  • Sassuolo-Parma 1-0
    (giocata sabato)
  • Como Women-Juventus 0-2
    (giocata sabato)

Programma della 13° giornata

  • Sabato 14 e domenica 15 febbraio
    Como Women-Sassuolo
    Ternana Women-Genoa
    Milan-Fiorentina
    Parma-Inter
    Juventus-Lazio
    Roma-Napoli Women

La classifica aggiornata alla 13a giornata

Ancora avanti, la Roma vanta un punteggio pieno davanti a Inter, Juventus, Lazio, Fiorentina. A seguire la classifica aggiornata e completa:

  1. Roma (32 punti);
  2. Inter (27punti);
  3. Juventus (26 punti);
  4. Napoli (23 punti)
  5. Lazio (22 punti)
  6. Milan (20 punti);
  7. Fiorentina (18 punti);
  8. Como (17 punti);
  9. Sassuolo (12 punti);
  10. Parma (9 punti)
  11. Genoa (7 punti);
  12. Ternana (7 punti);

