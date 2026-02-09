Serie A Women 2025/2026, la Roma si conferma mentre la Juventus cresce. Risultati e classifica 13° giornata

La Roma si conferma contro il Milan, senza sorprendere o stupire. Ma i posticipi della domenica di Serie A Athora confermano la teoria secondo la quale nulla è davvero scontato, in questa stagione: l’Inter supera 3-0 la Fiorentina e il Napoli firma un bel 3-1 ai danni della Ternana. La 13ª giornata non scuote la classifica, eppure indica la risalita progressiva della Juventus e l’ambizione, con sullo sfondo la Champions, di qualcosa di più.
- Serie A Athora: alla Roma il big match
- I successi e lo stop della 13° giornata
- I risultati aggiornati della 13° giornata
- Programma della 13° giornata
- La classifica aggiornata alla 13a giornata
Serie A Athora: alla Roma il big match
Al “Tre Fontane”, il big match tra Roma e Milan, ha un epilogo favorevole alle giallorosse che non sfigurano davanti al loro pubblico: al 34’ sono le padrone di casa a realizzare il gol del vantaggio, annullato per fuorigioco di Viens. Alla canadese viene revocata la seconda rete a inizio ripresa, ma le capitoline ci riprovano e al 61’, grazie alla superiorità numerica sbloccano il punteggio con Bergamaschi dopo 5 minuti.
L’ex Milan punisce il Diavolo trovando la deviazione vincente da centro area e diventa il primo difensore con almeno due reti in ognuna delle ultime cinque stagioni del torneo (2021/22). Nulla da fare per le rossonere, che pure insistono per trovare un pari che avrebbe aiutato la classifica. Invece, su questo le padrone di casa non transigono e chiudono la questione.
I successi e lo stop della 13° giornata
Eppure il sabato prometteva qualcosa di ancora più vibrante: due successi esterni e un colpo casalingo, nei tre anticipi, giocati sabato 7 febbraio. Tra le vincenti in trasferta c’è la Juventus, che batte 2-0 il Como Women, merito delle reti di Carbonell e Krumbiegel.
Solo per una notte, la squadra bianconera sale così al 2° posto in classifica, aspettando l’Inter che non sbaglia, come la Roma capolista. Tre punti pure per la Lazio, con un potente 5-2 rifilato al Genoa e firmato da Martin, Le Bihan, Piemonte (doppietta) e Goldoni; di Acuti e Ferrara invece i due gol rossoblù.
Sassuolo supera 1-0 il Parma grazie a Philtjens e strappa una vittoria incoraggiante. Neroverdi adesso a quota 12, quindi a +5 sull’ultimo posto.
I risultati aggiornati della 13° giornata
- Roma-Milan 1-0
66’ Bergamaschi (R)
- Napoli Women-Ternana Women 3-1
6’ aut. Quazzico (T), 49’ Carcassi (N), 53’ aut. Schroffenegger (T), 82’ Pellegrino Cimò (T)
- Inter-Fiorentina 3-0
43’ Magull (I), 62’ Bugeja (I), 77’ Polli (I)
- Genoa-Lazio 2-5
(giocata sabato)
- Sassuolo-Parma 1-0
(giocata sabato)
- Como Women-Juventus 0-2
(giocata sabato)
Programma della 13° giornata
- Sabato 14 e domenica 15 febbraio
Como Women-Sassuolo
Ternana Women-Genoa
Milan-Fiorentina
Parma-Inter
Juventus-Lazio
Roma-Napoli Women
La classifica aggiornata alla 13a giornata
Ancora avanti, la Roma vanta un punteggio pieno davanti a Inter, Juventus, Lazio, Fiorentina. A seguire la classifica aggiornata e completa:
- Roma (32 punti);
- Inter (27punti);
- Juventus (26 punti);
- Napoli (23 punti)
- Lazio (22 punti)
- Milan (20 punti);
- Fiorentina (18 punti);
- Como (17 punti);
- Sassuolo (12 punti);
- Parma (9 punti)
- Genoa (7 punti);
- Ternana (7 punti);