Serie A Women 2025/2026, la Roma comanda mentre la Juventus perde il derby d'Italia con l'Inter. Risultati e classifica 10° giornata

La Roma in vetta alla classifica, la Juventus Women perde contro l'Inter a Milano in trasferta nel derby d'Italia. Ternana vincente

Non cede nulla la Roma contro il Sassuolo: le giallorosse realizzano tre punti, al pari dell’Inter, nel big match con la Juventus, e l’imprevedibile Ternana contro la Lazio, che gode di una migliore classifica. La 10° giornata di Serie A riserva alcune sorprese, favorisce il consolidamento di altre certezze quando si apprestiamo a valutare l’andamento della stagione arrivati a un punto di snodo decisivo.

La Roma riparte alla grande, dopo la sconfitta in Supercoppa che ha laureato la Juventus, lo scorso 11 gennaio: le giallorosse centrano l’ottava vittoria nella Serie A in corso, contro un Sassuolo determinato all’esordio sotto la nuova guida tecnica di Colantuono, subentrato al posto di Spugna pochi giorni fa.

Serie A Women, 10° giornata: la Roma comanda la classifica

Al “Tre Fontane” le padrone di casa sbloccano il punteggio dopo soli tre minuti con la solita Giugliano, che festeggia la sua 250ª presenza nel massimo campionato con il 78° gol in carriera a leggere i dati. Dalla loro, non tarda ad arrivare la reazione delle neroverdi, che cercano disperatamente il pari. I loro sforzi vengono premiati con la rete del pareggio al 35′, firmata da Clelland. A inizio ripresa Dhont si vede annullare un gol dall’arbitro per fallo di mano e poi manca quello del sorpasso su suggerimento di Clelland.

Nel tempo rimanente riservato alla ripresa, gol del definitivo 2-1 siglato da Corelli al 79’ con un destro al volo chirurgico, che conferisce maggiore sicurezza in vetta alla classifica alle capitoline. Fiorentina e Inter rimangono dietro, senza preoccupare le romaniste.

Il big match di giornata va all’Inter, Juve ko

L’Inter rimane però ancorata alla capolista, grazie al successo in casa sulla Juventus nel big match di questa giornata. All’Arena Civica di Milano, il 19° Derby d’Italia lo sblocca al 4’ Salvai, portando avanti le bianconere di mister Canzi. Lo svantaggio innesca però la reazione dell’Inter, che al 13’ rimette tutto in equilibrio sull’asse Wullaert-Vilhjalmsdottir.

Al 23’ il portiere nerazzurro nega a Girelli il gol del sorpasso, che trovano invece le padrone di casa al minuto 35: corner di Wullaert (MVP in base ai dati Opta) e incornata vincente di Milinkovic, che realizza il suo quarto gol in Serie A. Canzi prova a modificare la formazione e a recuperare con alcune manovre, ma non c’è altro da fare: la partita è nerazzurra con il punteggio conclusivo di 2-1.

Risultati della 10ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26

Roma-Sassuolo 2-1

3’ Giugliano (R), 35’ Clelland (S), 79’ Corelli (R)

90’ Cimò (T)

4’ Salvai (J), 13’ Vilhjalmsdottir (I), 35’ Milinkovic (I)

(giocata sabato)

(giocata sabato)

(giocata sabato)

Programma dell’11ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26

Nel prossimo weekend, preceduto dalle gare d’andata dei quarti di Coppa Italia che si disputeranno tra martedì 20 e giovedì 22, gli occhi saranno puntati in particolare su Lazio-Fiorentina e su Como Women-Inter, mentre la Roma capolista sarà ospite del Genoa:

Sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 gennaio

Lazio-Fiorentina

Genoa-Roma

Milan-Ternana Women

Como Women-Inter

Sassuolo-Napoli Women

Juventus-Parma

La classifica alla 10a giornata

Ancora avanti, la Roma a punteggio pieno e a seguire Juventus Women e Napoli, Milan e Lazio nell’ordine. A seguire la classifica aggiornata e completa: