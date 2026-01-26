La Roma in vetta alla classifica, la Juventus Women aspetta il Parma e l'Inter batte il Como difendendo così la seconda posizione in classifica

In attesa di Juventus-Parma, il campo consegna alcune verità che disegnano l’autorevolezza acquisita dalla Roma, il crescendo Inter e un risveglio del Milan e del Napoli quasi inattesi. Ergo, questa 11° giornata della Serie A Athora vede la Roma battere il Genoa, l’Inter supera il Como con qualche indecisione di troppo, il 3-0 del Milan sulla Ternana e un Napoli concreto in esterna con il Sassuolo. Le giallorosse conquistano il nono successo all’ultimo del girone di andata, salgono a 28 punti in classifica e mantengono sette lunghezze sulle nerazzurre, seconde in solitaria a quota 21 dopo la sconfitta della Fiorentina nell’anticipo del sabato con la Lazio.

Serie A Women, 11° giornata: la Roma in testa la classifica

Alla capolista, vittoria numero nove in 11 giornate e terza di fila per la Roma che sul campo del Genoa vede infilare la palla in rete dalla solita Giugliano che, stavolta, compie una autentica prodezza. Rimane qualche strascico polemico per via della rete annullata al 24’ a Bahr, che si vede annullare – tra le polemiche della panchina del Genoa – per un presunto fallo sul portiere rivale. Prima dell’intervallo il gol giallorosso che rimane l’unica seconda il tabellino.

L’Inter batte il Como

Anche l’Inter dimostra continuità e centra la quinta vittoria di fila contro il Como (senza Alisha Lehmann), difendendo il secondo posto in classifica, dietro alla Roma. Dopo un gol non convalidato a Polli per fuorigioco e un pressing insistente delle ospiti, il punteggio lo sblocca Kramzar, con un gesto bellissimo. Ma non finisce così, anzi. Il punteggio torna invece in parità all’inizio del secondo tempo con Wullaert, che risponde a Kramzar ma anche a Piemonte nella lotta per il vertice della classifica marcatrici (otto centri ciascuna al momento).

Al 56’ Kramzar si ripete ma l’Inter replica al 60’ con Bugeja e realizza la rete del 2-2, nonché la quinta in questa Serie A. Non finisce con questo punteggio, però, il match: al minuto 94 Polli si prende la scena: definitivo 3-2 e titolo di MVP del match.

Meno combattuta la sfida tra Milan e Ternana, che viene chiusa 3-0 e ritrova tre punti in casa per la prima volta dallo scorso novembre. Quella che sta vivendo il Napoli nel torneo in corso si conferma, dopo il 2-0 sul Sassuolo in esterna, la migliore partenza in Serie A per la formazione azzurra, che mai aveva ottenuto cinque vittorie nelle prime 11 gare stagionali.

I risultati dell’11a giornata

In attesa di Juve-Parma, riassumiamo di seguito i risultati dell’11a giornata di Serie A Athota, che confermano la striscia positiva della Roma

Genoa-Roma 0-1

45’ Giugliano (R)

45’ Giugliano (R) Milan-Ternana Women 3-0

34’ van Dooren (M), 80’ van Dooren (M), 84’ Kyvag (M)

34’ van Dooren (M), 80’ van Dooren (M), 84’ Kyvag (M) Como Women-Inter 2-3

36’ Kramzar (C), 48’ Wullaert (I), 56’ Kramzar (C), 60’ Bugeja (I), 90’+4’ Polli (I)

36’ Kramzar (C), 48’ Wullaert (I), 56’ Kramzar (C), 60’ Bugeja (I), 90’+4’ Polli (I) Sassuolo-Napoli Women 0-2

45’+2’ Veletanlic (N), 52’ rig. Banusic (N)

45’+2’ Veletanlic (N), 52’ rig. Banusic (N) Lazio-Fiorentina 3-0

(giocata sabato)

(giocata sabato) Juventus-Parma

Lunedì ore 18.00 (diretta DAZN)

Programma della 12ª giornata

Domenica 1 e lunedì 2 febbraio

Lazio-Como Women

Milan-Genoa

Parma-Roma

Ternana Women-Inter

Juventus-Sassuolo

Fiorentina-Napoli Women

La classifica all’11a giornata

Ancora avanti, la Roma a punteggio pieno e a seguire Juventus Women e Napoli, Milan e Lazio nell’ordine. A seguire la classifica aggiornata e completa: