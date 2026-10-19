Terza giornata di campionato post pausa nazionali: battuta d'arresto delle piemontesi contro le lariane che occupano la testa della classifica

Andrebbe elogiata l’infilata di risultati che il Como 1907 ha collezionato fino all’eloquente 4-2 contro la Juventus Women, eppure è proprio la seconda sconfitta consecutiva delle bianconere che risulta dominante, da decifrare. Perché che le lariane condividono la vetta con la Roma, sempre efficace anche contro il Milan, e l’Inter è una constatazione, uno stato delle cose. Insomma, le premesse erano pronte a raccontare una simile situazione. Nella domenica che ha chiuso il terzo turno della Serie A Women, la formazione lariana di Selena Mazzantini si prende meritatamente l’attenzione come seconda debuttante assoluta con tre successi nelle prime tre partite in campionato nelle ultime 20 stagioni, dopo la Juventus nel 2017/18. Nonostante l’innegabile successo, rimangono evidenti i quesiti attorno a questa nuova formazione bianconera che sta cercando, dopo gli innesti e i cambi attuati, la formula corretta. Il resto della giornata numero 3 del campionato, che segue la pausa nazionali ci riporta: Inter, Ternana Women e Napoli Women vincenti e un pari tra Como Women e Fiorentina.

La Juventus Women ko, fenomeno Como 1907

Al Pozzo di Biella, questo Como è esagerato per opportunismo e cinismo contro una Juventus stupita ma anche disorientata che rischia di sprecare troppo. Il risultato vale la terza vittoria nel campionato appena cominciato per la squadra lariana, mentre per quella di Guerrero si tratta del secondo ko consecutivo, con la vetta che dista già sei lunghezze. Non certo quanto sperato alla vigilia. Primo gol dopo appena 12’, grazie a Moraca che approfitta della distrazione della difesa che la lascia libera. La reazione delle padrone di casa è immediata e dopo qualche sbavatura di troppo, Redondo trova il pari momentaneo a inizio ripresa dopo la rete al 17’ annullata a Bartel per fuorigioco. Le ospiti, infatti, sono determinate e nel secondo tempo dilagano con Wullaert e Bonfantini (doppietta per l’ex Juve), che chiude la partita. Nel finale è vero che la Juventus accorcia con Chiba, ma senza cambiare il senso del match di Biella.

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Roma dilaga al Tre Fontane

Altro big match di questa giornata di ritorno della Serie A Woman, è Roma-Milan. Le giallorosse al re Fontane non mancano il risultato confermandosi anche quest’anno competitive, centrate e attaccate alla cima della classifica da cui sarà impresa improba schiodarle. Quattro gol al Milan e terzo successo in tre giornate per la Roma di Piovani. Avvio brillante per le capitoline, che al 10’ si portano avanti con Pellegrino Cimò ma poi subiscono il sorpasso grazie a Grimshaw, a segno al 24′ dal dischetto e al 29′ con un diagonale perfetto a incrociare. Il vantaggio delle ragazze di Bakker, però, è provvisorio.

Al 47′ arriva la conclusione di Pellegrino Cimò che si insacca dopo il doppio palo. Nell’ultima mezz’ora la Roma realizza altri due gol: il primo con l’ex Giugliano e il secondo in pieno recupero con Greggi, che fissa il risultato finale sul 4-2.

I risultati della 3° giornata di Serie A Athora

Juventus-Como 1907 2-4

12’ Moraca (C), 52’ Redondo (J), 61’ Wullaert (C), 69’ Bonfantini (C), 76’ Bonfantini (C), 88’ Chiba (J)

12’ Moraca (C), 52’ Redondo (J), 61’ Wullaert (C), 69’ Bonfantini (C), 76’ Bonfantini (C), 88’ Chiba (J) Roma-Milan 4-2

10’ Pellegrino Cimò (R), 24’ rig. Grimshaw (M), 29’ Grimshaw (M), 47’ Pellegrino Cimò (R), 66’ Giugliano (R), 90’+5’ Greggi (M)

10’ Pellegrino Cimò (R), 24’ rig. Grimshaw (M), 29’ Grimshaw (M), 47’ Pellegrino Cimò (R), 66’ Giugliano (R), 90’+5’ Greggi (M) Inter-Parma 3-0

39’ Bugeja (I), 57’ Vilhjalmsdottir (I), 87’ Cambiaghi (I)

39’ Bugeja (I), 57’ Vilhjalmsdottir (I), 87’ Cambiaghi (I) Sassuolo-Napoli Women 1-4

Giocata sabato

Giocata sabato Como Women-Fiorentina 1-1

Giocata sabato

Giocata sabato Ternana Women-Lazio 1-0

Giocata sabato

La classifica dopo la 3° giornata