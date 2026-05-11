Primi verdetti, oltre a quello già conclamato della vittoria dello Scudetto al femminile, da parte delle giallorosse che hanno mantenuto alto il focus della stagione

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Con il titolo già della Roma, le aspettative erano sul resto di quel che sarebbe stato decretato dall’esito della 21esima giornata della Serie A Women, penultima giornata. Dopo la retrocessione del Genoa – ufficiale alla luce dei risultati del sabato – è arrivato, al termine dei posticipi domenicali, il terzo posto aritmetico per la Juventus, risultato che ha spalancato alle bianconere la prossima Champions League.

La Juventus Women in Champions

Il 3-3 casalingo con l’Inter ha infatti consentito alla squadra di Canzi, a 90’ dalla fine del campionato, di portarsi a +3 sulla Fiorentina, con cui ha vinto entrambi gli scontri diretti nel torneo che volge al termine – anche in caso di aggancio nel prossimo turno, la Viola sarebbe quarta per gli scontri diretti. Nelle altre gare di questa domenica, la Roma campione d’Italia si è imposta 3-0 sul Sassuolo, il Milan 3-1 sul Parma e la Lazio 2-0 sulla Ternana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Approfondiamo proprio questo match, che si è concluso con un pari spettacolare comunque, un 3-3 che segna anche sul fronte femminile una grande prestazione nel derby d’Italia. Al “Pozzo” la squadra di Canzi centra l’obiettivo Champions League grazie al terzo posto conquistato in questa giornata, a -8 proprio dal Biscione di Piovani che si piazza secondo. A Biella si consuma una svolta decisiva per le ragazze di Canzi che hanno recuperato senza mai cedere.

Nel primo tempo, Inter avanti con prodezza di Robustellini in avvio di gara, autogol di Andrés per l’1-1 bianconero, poi ancora l’interista prima dei rigori trasformati da Bonansea (che raggiunge Cristiana Girelli con 241 presenze) e Wullaert e la firma sul 3-3 di Vangsgaard, arrivato nel recupero. Un derby d’Italia che si conclude con un pari davvero avvincente e ad alto tasso tecnico.

Roma vincente e Milan convincente

La Roma, già laureata Campione d’Italia, centra l’ottimo 3-0 contro il Sassuolo mentre il Milan si conferma sul Parma 3-1 in casa.

Risultati della 21ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26

Milan-Parma 3-1

14’ Arrigoni (M), 20’ Uffren (P), 66’ Grimshaw (M), 90’ Grimshaw (M)

14’ Arrigoni (M), 20’ Uffren (P), 66’ Grimshaw (M), 90’ Grimshaw (M) Juventus-Inter 3-3

2’ Robustellini (I), 8’ aut. Andrés (I), 10’ Robustellini (I), 28’ rig. Bonansea (J), 34’ rig. Wullaert (I), 45’+6’ Vangsgaard (J)

2’ Robustellini (I), 8’ aut. Andrés (I), 10’ Robustellini (I), 28’ rig. Bonansea (J), 34’ rig. Wullaert (I), 45’+6’ Vangsgaard (J) Sassuolo-Roma 0-3

45’+2’ rig. Dorsin (R), 62’ Galli (R), 89’ Pilgrim (R)

45’+2’ rig. Dorsin (R), 62’ Galli (R), 89’ Pilgrim (R) Lazio-Ternana Women 2-0

43’ Goldoni (L), 72’ Castiello (L)

43’ Goldoni (L), 72’ Castiello (L) Como Women-Napoli Women 0-0

(giocata sabato)

(giocata sabato) Genoa-Fiorentina 2-3

(giocata sabato)

Programma della 22ª e ultima giornata

Sabato 16 e domenica 17 maggio (date e orari da definire)

Fiorentina-Lazio

Inter-Como Women

Napoli Women-Sassuolo

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Ternana Women-Milan

La classifica di Serie A Athora 2025/2026

Eco la classifica aggiornata in base ai risultati della 21° giornata, con le sentenze già elencate in merito all’assegnazione del titolo, accesso alla Champions e retrocessione. Di seguito evidenziate le squadre che accedono alla competizione europea: