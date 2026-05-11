Con il titolo già della Roma, le aspettative erano sul resto di quel che sarebbe stato decretato dall’esito della 21esima giornata della Serie A Women, penultima giornata. Dopo la retrocessione del Genoa – ufficiale alla luce dei risultati del sabato – è arrivato, al termine dei posticipi domenicali, il terzo posto aritmetico per la Juventus, risultato che ha spalancato alle bianconere la prossima Champions League.
- La Juventus Women in Champions
- Roma vincente e Milan convincente
- Programma della 22ª e ultima giornata
- La classifica di Serie A Athora 2025/2026
La Juventus Women in Champions
Il 3-3 casalingo con l’Inter ha infatti consentito alla squadra di Canzi, a 90’ dalla fine del campionato, di portarsi a +3 sulla Fiorentina, con cui ha vinto entrambi gli scontri diretti nel torneo che volge al termine – anche in caso di aggancio nel prossimo turno, la Viola sarebbe quarta per gli scontri diretti. Nelle altre gare di questa domenica, la Roma campione d’Italia si è imposta 3-0 sul Sassuolo, il Milan 3-1 sul Parma e la Lazio 2-0 sulla Ternana.
Approfondiamo proprio questo match, che si è concluso con un pari spettacolare comunque, un 3-3 che segna anche sul fronte femminile una grande prestazione nel derby d’Italia. Al “Pozzo” la squadra di Canzi centra l’obiettivo Champions League grazie al terzo posto conquistato in questa giornata, a -8 proprio dal Biscione di Piovani che si piazza secondo. A Biella si consuma una svolta decisiva per le ragazze di Canzi che hanno recuperato senza mai cedere.
Nel primo tempo, Inter avanti con prodezza di Robustellini in avvio di gara, autogol di Andrés per l’1-1 bianconero, poi ancora l’interista prima dei rigori trasformati da Bonansea (che raggiunge Cristiana Girelli con 241 presenze) e Wullaert e la firma sul 3-3 di Vangsgaard, arrivato nel recupero. Un derby d’Italia che si conclude con un pari davvero avvincente e ad alto tasso tecnico.
Roma vincente e Milan convincente
La Roma, già laureata Campione d’Italia, centra l’ottimo 3-0 contro il Sassuolo mentre il Milan si conferma sul Parma 3-1 in casa.
Risultati della 21ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26
- Milan-Parma 3-1
14’ Arrigoni (M), 20’ Uffren (P), 66’ Grimshaw (M), 90’ Grimshaw (M)
- Juventus-Inter 3-3
2’ Robustellini (I), 8’ aut. Andrés (I), 10’ Robustellini (I), 28’ rig. Bonansea (J), 34’ rig. Wullaert (I), 45’+6’ Vangsgaard (J)
- Sassuolo-Roma 0-3
45’+2’ rig. Dorsin (R), 62’ Galli (R), 89’ Pilgrim (R)
- Lazio-Ternana Women 2-0
43’ Goldoni (L), 72’ Castiello (L)
- Como Women-Napoli Women 0-0
(giocata sabato)
- Genoa-Fiorentina 2-3
(giocata sabato)
Programma della 22ª e ultima giornata
Sabato 16 e domenica 17 maggio (date e orari da definire)
- Fiorentina-Lazio
- Inter-Como Women
- Napoli Women-Sassuolo
- Parma-Juventus
- Roma-Genoa
- Ternana Women-Milan
La classifica di Serie A Athora 2025/2026
Eco la classifica aggiornata in base ai risultati della 21° giornata, con le sentenze già elencate in merito all’assegnazione del titolo, accesso alla Champions e retrocessione. Di seguito evidenziate le squadre che accedono alla competizione europea:
- Roma (52 punti);
- Inter (44 punti);
- Juventus (36 punti);
- Lazio (33 punti);
- Fiorentina (33 punti);
- Milan (32 punti);
- Napoli Women (31 punti);
- Como (27 punti);
- Sassuolo (17 punti);
- Parma (17 punti);
- Ternana Women (14 punti);
- Genoa (10 punti);