Serie A Women's Cup Final Four 2025/2026, ecco le squadre che arrivano a Castellammare: per la Juve, Napoli decisiva

Il quadro che ci porta alla Final Four con le semifinaliste che se la vedranno a Castellammare: dove vederle in tv e streaming

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Arrivate alla terza giornata della fase a gironi di Serie A Women’s Cup ci sono già alcune osservazioni da fare e da combinare che un presente del movimento in netta crescita. Come previsto, c’è la Juventus mentre l’ultima arrivata è la Roma che si unisce a Lazio e Inter che accedono alle semifinali.

La vincitrice dello Scudetto, la Juventus cala il poker contro il Napoli e per differenza reti si prende un posto nella Final Four (23-24 e 27 settembre) quale miglior seconda tra i vari gironi.

La Final Four 2025/2026

La Final Four di Serie A Women’s Cup sarà presentata martedì 16 settembre alle ore 12 presso la Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia (località in cui si disputeranno semifinali e finale tra martedì 23, mercoledì 24 e sabato 27 settembre), con sorteggio integrale previsto invece per le 14 di martedì presso lo Yacht Club Marina di Stabia.

  • 16 settembre presentazione ore 12
  • 16 settembre ore 14 sorteggio

La Juve e le altre

Tornando al calcio giocato, la Juve di Massimiliano Canzi centra l’obiettivo Final Four grazie al risultato pieno contro il Napoli Women: a segno le bianconere Stølen Godø, Girelli (su rigore) e Pinto (doppietta).

Fa festa anche la Lazio, capace di superare con un netto 3-1 il Parma con le reti di Simonetti, Piemonte e Oliviero; ma soprattutto di diventare la squadra di Serie A Women che ha raccolto più successi nel 2025 considerando tutte le competizioni (14 su 18 incontri). Biancocelesti che peraltro chiudono il Girone A con tre vittorie in altrettante partite, 9 punti, 6 gol fatti e soltanto 2 subiti, statistiche alla mano.

Lazio e Inter ok, Roma in semi

Dopo Lazio e Inter, accedono alle semifinali anche Roma – prima a punteggio pieno nel proprio girone grazie al 3-0 sul Sassuolo di questa domenica – e come anticipato la Juventus, migliore per differenza reti tra le seconde classificate della prima fase della competizione.

Il quadro completo della 3° giornata è a seguire con quel che si è definito nell’ultimo fine settimana di calcio femminile.

Risultati della 3ª giornata di Serie A Women’s Cup 2025/26

  • Girone A
    Juventus-Napoli Women 4-0
    (giocata sabato)
    Lazio-Parma 3-1
    (giocata sabato)
  • Girone B
    Inter-Como Women 0-1
    78’ Lehman (C)
    Fiorentina-Genoa 2-1
    40’ Omarsdottir (F), 54’ rig. Severini (F), 69’ Cinotti (G)
  • Girone C
    Milan-Ternana Women 2-1
    24’ Pirone (T), 58’ van Dooren (M), 67’ Appiah (M)
    Roma-Sassuolo 3-0
    21’ Babajide (R), 45’+4’ Greggi (R), 87’ Pilgrim (R)

Programma e dove vedere in tv e streaming le Final Four 2025/26

Le date fissate dalla Federazione vedranno in campo le qualificate martedì 23, mercoledì 24 e sabato 27 settembre:

  • Semifinale 1, martedì 23 settembre ore 20.30 (diretta Sky Sport, NOW e Vivo Azzurro TV);
  • Semifinale 2, mercoledì 24 settembre ore 18.30 (diretta Sky Sport, NOW e Vivo Azzurro TV);
  • Finale, sabato 27 settembre ore 17.30 (diretta Rai 2, Sky Sport, RaiPlay, NOW e Vivo Azzurro TV)

