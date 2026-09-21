Quello visto in campo è stato un anticipo di quanto vedremo nel corso della stagione: la sfida campionato potrebbe essere quella vista sabato sera.

Soddisfazione Guerrero

Primo successo, per il tecnico: “Sono estremamente orgoglioso di queste ragazze perché fino alla fine hanno giocato. Hanno avuto identità, coraggio e la capacità di rimontare una partita attraverso il gioco. Penso sia stata una partita che dà luce al calcio italiano: la Roma ci ha messo in difficoltà, ma le nostre ragazze hanno creato occasioni, hanno avuto la palla, hanno voluto attaccare, hanno pareggiato e anche dopo il pareggio hanno continuato a cercare di vincere. Con coraggio, pazienza, qualità e talento si può fare tutto, con il coraggio di rischiare e di andare oltre. Sono ragazze molto ambiziose, vogliono vincere. I rigori, secondo la mia opinione, hanno soltanto fatto giustizia. Questo successo è benzina pura per le ragazze, che stanno dando tutto. Abbiamo un vantaggio: tutte sono coinvolte, tutte stanno giocando e tutte hanno talento. Questa è una squadra con la “S” maiuscola. Vorrei anche ringraziare Ana Capeta, che ci manca tanto: ha dato tanto a questa squadra e darà tanto in futuro. Speriamo di poterla riavere presto con noi”.

Testa alla Champions

Incassata la prima vittoria, l’analisi è toccata a Martina Rosucci: “È una felicità fortissima, perché quando sei sotto 2-0 e riesci a rimontare e a vincere ai rigori sono emozioni che entrano dentro una squadra. Ci alleniamo per vincere, ma riuscire a farlo senza rinunciare alla nostra identità è doppiamente bello. Oggi penso che abbiamo espresso veramente un bel gioco, quello che ci sta chiedendo il mister, e riuscire a vincere così, fino alla fine, ti dà sempre qualcosa in più. Il nostro motto è “fino alla fine” e ci abbiamo creduto fino alla fine: eravamo in partita e sentivamo di esserci sempre di più. Ho detto alle ragazze: “Facciamo un gol e la ruota gira”, e così è stato. Adesso, sinceramente, sto già pensando alla prossima partita: abbiamo due giorni per recuperare, la Champions è un obiettivo fantastico e ci spostiamo all’Allianz. Quindi credo che con la testa siamo già lì”.

Serturini: “Non è stato semplice”

Annamaria Serturini, recuperata, ha ripercorso le sue personali difficoltà: “Sono molto felice di aver vinto il mio primo trofeo con la Juve, soprattutto dopo l’anno passato ai box. Diciamo che la Toscana mi porta bene: tanti anni fa qui vinsi lo Scudetto Primavera contro la Juventus, oggi sono contenta di aver contribuito al primo trofeo della stagione della Juve e spero che ce ne siano tanti altri. Mi hanno accolta subito alla grande e io cerco ogni giorno di dare il massimo, in allenamento e in partita. Quello che ho affrontato non è stato un percorso semplice, ti cambia tanto sia a livello mentale che fisico. Per fortuna ho avuto accanto la mia famiglia, mia moglie e tutte le persone che mi hanno sostenuto, oltre ovviamente a me stessa, che ogni giorno lavoravo per tornare al meglio. Quando ho visto Rusek parare l’ultimo rigore ho pensato: “Siamo tornati a posto”. La Roma per me conta tanto, è stata la mia prima squadra e ci ho trascorso sei anni: rimarrà sempre una parte importante della mia vita. Non l’ho mai negato, ma tutte le cose hanno un inizio e una fine. Adesso ho un’altra maglia e voglio dare il massimo perché abbiamo tantissimi obiettivi di squadra e voglio raggiungerli tutti. L’Italia Under 20 sta facendo un percorso magnifico: il calcio italiano femminile sta crescendo e noi cerchiamo di dare il massimo e di dare l’esempio. Tutto è possibile: servono testa e tanto cuore”.