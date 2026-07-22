Dall'Open Day di agosto ai big match decisivi di maggio: ecco tutte le date, i derby e le regole del calendario della Serie B 2026-2027

Prende ufficialmente forma la Serie BKT 2026-2027. Con la presentazione del nuovo calendario nella splendida cornice del Teatro Filarmonici di Ascoli scatta il conto alla rovescia per le canoniche 38 giornate che già si preannunciano ricche di emozioni, ribaltamenti di fronte e battaglie accese per la promozione e la salvezza.

Il calcio d’inizio della regular season è fissato per il weekend del 22 agosto 2026 — anticipato dal consueto Open Day del venerdì sera — mentre l’ultimo atto del campionato andrà in scena a metà maggio 2027, prima di lasciare spazio ai verdetto definitivi di playoff e playout.

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Per tracciare la mappa del nuovo campionato, la Lega Serie B ha confermato anche per quest’anno un approccio dinamico e attento alle esigenze dei territori. Si parte dalla scelta ormai consolidata del calendario asimmetrico: proprio come nelle ultime tre stagioni, il girone di ritorno non rispecchierà l’ordine delle partite dell’andata. Un’architettura pensata per gestire al meglio le tante concomitanze legate all’ordine pubblico, alle manifestazioni locali e ai desiderata dei singoli club.

La stesura dei turni ha tenuto conto anche del fattore infrastrutture: il calendario viene incontro alle società impegnate in importanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento dei propri stadi, una priorità assoluta per la Lega B nel percorso verso impianti più accoglienti e funzionali. Infine, un’attenzione particolare è stata riservata alla gestione degli impianti condivisi da più squadre impegnate in campionati diversi, incastrando gli impegni per garantire la migliore alternanza possibile sul terreno di gioco.

Tra soste per gli impegni delle Nazionali, turni infrasettimanali ad alta intensità e l’immancabile appuntamento con il football sotto le feste di Natale, il cammino è tracciato: non resta che scoprire tutte le sfide, i derby più attesi e i big match che decideranno la stagione.

La prima giornata

Avellino-Arezzo

Benevento-Modena

Carrarese-Mantova

Cesena-Sampdoria

Empoli-Cremonese

Verona-Ascoli

Vicenza-Catanzaro

Palermo-Juve Stabia

Pisa-Padova

Südtirol-Entella

Big Match e Derby: date da cerchiare in rosso

E’ difficile in un campionato bello e intenso come la Serie B individuare date che siano Big Match, potenzialmente lo sono tutti, mentre abbiamo la certezza dei derby regionali (cittadini quest’anno non ce ne saranno). Andando a volo di rondine registriamo però un gustoso Padova-Verona il 29 agosto, Palermo-Sampdoria il 5 settembre, Empoli-Arezzo il 12 settembre, il ritorno di Verona-Vicenza il 19 settembre, Pisa-Cremonese il 17 ottobre, Modena-Cesena la settimana successiva e Pisa-Palermo il 27 ottobre.

La partita di Gianluca Vialli, Sampdoria-Cremonese il 28 novembre, Pisa-Sampdoria il 5 dicembre e i caldissimi match del 27 dicembre. Nel girone di ritorno spiccano, giocoforza, i match delle ultime giornate, quelli che decideranno la corsa alla promozione diretta, quella ai playoff e quella per evitare la retrocessione in Serie C ed il playout. Qui emergono un pesantissimo Palermo-Catanzaro a tre turni dalla fine, il 1 maggio 2027, Cremonese-Empoli alla penultima e il ritorno di Sampdoria-Pisa, a Marassi il 14 maggio.

Le soste e le giornate speciali

Il percorso della Serie B 2026-2027 si preannuncia come al solito avvincente e privo di pause per il cuore, ma scandito da date ben precise che ogni tifoso ed addetto ai lavori deve segnare in rosso sul calendario. Il via ufficiale è fissato per il weekend del 22 agosto 2026, quando prenderà la rincorsa una maratona che si chiuderà solo nel fine settimana tra il 14 e il 16 maggio 2027.

L’incedere del torneo dovra fare i conti con i classici stop dedicati alle Nazionali, che congelereanno il campionato in tre momenti chiave della stagione: prima a inizio autunno, dal 21 settembre al 6 ottobre, poi nel cuore di novembre, dal 9 al 17, e infine con la volata di primavera, dal 22 al 30 marzo.

Per mantenere alto il ritmo, le squadre saranno chiamate agli straordinari in quattro turni infrasettimanali, distribuiti tra il 27 ottobre, il 24 novembre, l’8 dicembre e il 2 marzo.

Il momento più suggestivo coinciderà però con le feste di fine anno: gli appassionati potranno godersi il tradizionale appuntamento di Natale in campo il 27 dicembre, subito prima di tirare il fiato con la sosta invernale, che darà a tutti qualche giorno di riposo dal 28 dicembre fino all’8 gennaio 2027.