Fatica, sudore e aria pura. Le squadre cadette vivranno un mese di luglio molto intenso tra allenamenti e amichevoli

Il calcio d’estate è arrivato. In questa torrida e bella stagione, tra un bagno al mare e un sogno di mercato sotto l’ombrellone, stanno prendendo quota man mano i rispettivi ritiri pre-campionato.

Le 20 compagini che parteciperanno al prossimo torneo cadetto hanno pianificato la preparazione nei minimi particolari, individuano quindi le rispettive sedi con relative date di svolgimento. Per i giocatori chiamati in causa sarà tempo di fatica, sudore e approfondite esercitazioni tecnico-tattiche.

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la nuova Serie B in ritiro pre campionato

Quello svolto nell’arco dei mesi più caldi dell’anno è il consueto lavoro finalizzato e gettare le basi per affrontare una dura annata agonistica nel miglior modo possibile. Impresa meno ardua probabilmente per gli allenatori confermati dalle rispettive società, decisamente più complessa per quei tecnici che invece hanno sposato il progetto di un determinato club solo da poche settimane. Doppie sedute di allenamento, routine alimentare e del sonno minuziosamente delineata, alternanza tra attività in palestra e momenti vissuti sul campo. Esercizi atletici a secco, cioè senza l’utilizzo della sfera, alternati a dettami impartiti dal coach in collaborazione con lo staff che d’altro canto prevedono il ricorso al pallone.

Le destinazioni di montagna

L’alta montagna ormai da decenni costituisce una opzione fortemente apprezzata da dirigenti, allenatori, staff e calciatori. Aria fresca e sana, luoghi naturali davvero suggestivi, contesto discreto e silenzioso, ben poche distrazioni. Il quadro in tal senso per la stagione 2026-2027 conferma l’andamento. L’unica eccezione è direttamente collegata al Palermo. I ragazzi di mister Pippo Inzaghi, reduce dalla bruciante delusione della semifinale playoff persa per mano del Catanzaro di Alberto Aquilani, svolgeranno una parte embrionale del ritiro a Santa Caterina di Valgardena dal 10 al 30 luglio, per poi volare destinazione Australia per giocare a Perth una tourneé prevista per inizio agosto. Alimentiamo la lista procedendo in ordine alfabetico.

La neo promossa Arezzo, guidata in panchina da Christian Bucchi, si recherà a Clusone in terra lombarda dal 18 al 30 luglio. Breve trasferta in Umbria invece per l’altra squadre tornata in B, stiamo parlando dell’Ascoli di Tomei e del patron Bernardino Passeri. I bianconeri visiteranno Norcia dal 13 fino al 27 luglio. L’Avellino del nuovo trainer Alessandro Nesta porterà a compimento il ritiro a Rivisondoli in Abruzzo dal 16 al 31 luglio. Particolare la ripartizione dell’impegno da parte del Benevento. I giallorossi campano si alleneranno in sede dal 6 al 22 luglio per poi stabilizzarsi a Cascia dal 23 al 30.

Catanzaro a Livigno, Verona a Folgaria

Il Catanzaro, fresca finalista playoff al cospetto del Monza, nell’arco della seconda settimana di luglio alternerà la propria attività tra San Florio in Calabria e Livigno in Lombardia. Date ancora da pianificare in modo specifico invece per i toscani della Carrarese. Il team gialloblu rimarrà in zona raggiungendo Pontermoli. Mancano all’appello, al momento, i riferimenti di luogo e temporali dei ritiri di Empoli e Juve Stabia. Fatiche previste ad Acquapartita-Bagno di Romagna per il Cesena sempre nella seconda metà di luglio. La Cremonese lavorerà a Ronzone in Trentino-Alto Adige. Medesima zona territoriale ma location differente per l’Hellas Verona di Marco Baroni, impegnata a Folgaria dal 12 al 26 luglio. Doppia mappa per il Mantova che inaugurerà la preparazione tra le mura amiche nella settimana dal 13 al 19 luglio. I biancorossi chiuderanno la tabella di marcia a Sirmione dal 20 al 30 luglio.

Il Trentino location più gettonata

Sede trentina pure per il Modena che spedirà atleti e staff a Mezzana-Marilleva dal 18 luglio al primo agosto. La ridente località di Cogolo di Pejo abbraccerà il Padova dall’11 al 25 luglio, mentre Morgex in Val d’Aosta farà da cornice al ritiro estivo del Pisa del tecnico appena ufficializzato Paolo Bianco. Trasferta a Ponte di Legno in Lombardia per i liguri della Sampdoria dal 12 al 23 luglio. Per il Sudtirol, che intanto ha salutato l’ormai ex Castori e starebbe per annunciare l’ingaggio di Possanzini, prevista la destinazione di Racines in Trentino-Alto Adige dal 19 luglio al primo agosto. Chiudiamo con Virtus Entella e Vicenza. I liguri si alleneranno a Tavarone dal 14 al 31 luglio, mentre il Lanerossi metteranno benzina nelle gambe a Bedollo in Trentino dall’11 al 25 luglio.