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CALCIO SERIE B

Serie B, verdetti: Venezia e Frosinone in A, Reggiana, Spezia e Pescara in C. La griglia playoff e playout

Festa grande allo Stirpe, contestazione al Mapei Stadium e all'Adriatico. Monza e Palermo agli spareggi promozione, Bari e Sudtirol alle sfide salvezza. Date e orari.

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Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il Venezia vince il campionato, il Frosinone torna in A, l’Avellino acciuffa i playoff. E ancora: Reggiana, Spezia e Pescara salutano la cadetteria e retrocedono in C, con Bari e Sudtirol che si giocheranno la salvezza ai playout. Ultima giornata ricca di emozioni e colpi di scena in contemporanea, per la Serie B. Dieci partite tutte allo stesso orario, con ribaltoni continui per i risultati provenienti dagli altri campi. Speranze che si accendono e poi si spengono a ripetizione, fino ai verdetti del 90′. Festa grande allo Stirpe, amarezza allo U-Power Stadium. E ancora: fischi e contestazione a Reggio Emilia e Pescara per le retrocessioni dei propri beniamini.

La lotta per la A: il Frosinone raggiunge il Venezia

Bastava un punto al Frosinone contro il Mantova per raggiungere il Venezia in A, ne sono arrivati tre grazie all’incredibile 5-0 sui Virgiliani, che la settimana precedente avevano battuto proprio il Monza. Cinquina e festa sfrenata allo Stirpe per la formazione di Alvini, a segno dopo 5′ con Calò su rigore e poi ancora al 12′ grazie a un’autorete di Castellini. Nella ripresa le altre reti di Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias. Incredibile ma vero: un anno fa di questo tempo i ciociari erano vicini alla C, a salvarli senza passare per i playout arrivò l’improvviso fallimento del Brescia. Festa anche a Venezia dopo il 2-0 al Palermo: per la squadra di Stroppa meritato primo posto al termine del campionato, blindato dai gol di Doumbia e Compagnon.

Serie B, playoff: harakiri Cesena, festeggia l’Avellino

Terzo posto per il Monza e quarto per il Palermo, che entreranno in gioco solo a partire dalle semifinali playoff. I brianzoli se la vedranno con la vincente di Modena-Juve Stabia, accoppiamento che era già certo alla vigilia di questo ultimo turno. Il Palermo, invece, affronterà la vincente di Catanzaro-Avellino, con gli irpini che hanno acciuffato in extremis l’ottavo posto grazie all’1-0 sul Modena (autorete di Bagheria) abbinato all’incredibile 3-4 casalingo del Cesena contro il Padova. Partita “folle”, risolta da un gol di Seghetti per i veneti negli ultimi minuti. La griglia completa.

Primo turno playoff

  • martedì 12/5 ore 18.45: Modena-Juve Stabia
  • martedì 12/5 ore 21.00: Catanzaro-Avellino

Semifinali playoff andata

  • sabato 16/5 ore 20.00: Vinc. Modena/Juve Stabia-Monza
  • domenica 17/5 ore 20.00: Vinc. Catanzaro/Avellino-Palermo

Semifinali playoff ritorno

  • martedì 19/5 ore 20.00: Monza-Vinc. Modena/Juve Stabia
  • mercoledì 20/5 ore 20.00: Palermo-Vinc. Catanzaro/Avellino

Finali playoff

  • domenica 24/5 ore 20.00: andata
  • venerdì 29/5 ore 20.00: ritorno

La zona playout: Empoli salvo, Sudtirol contro il Bari

Emozioni e pathos anche in coda, con l’avvincente altalena di risultati tra Bolzano, Monza e Catanzaro. Pareggio tra Sudtirol e Juve Stabia (1-1) fatale per i padroni di casa, risucchiati al sedicesimo posto per la peggior classifica negli scontri diretti contro l’Empoli. Toscani salvi direttamente grazie al gol del definitivo 2-2 a Monza messo a segno da Shpendi nel recupero. Salvo dalla retrocessione diretta il Bari grazie al 2-3 colto sul campo di un Catanzaro già con la testa agli spareggi promozione. Di Moncini e Piscopo (doppietta) le reti della speranza per la formazione pugliese. Il calendario dei playout.

Finali playout

  • venerdì 15/5 ore 20.00: Bari-Sudtirol
  • venerdì 22/5 ore 20.00: Sudtirol-Bari

Reggiana, Spezia e Pescara in C: fischi e lacrime per Insigne

Niente da fare per Reggiana, Spezia e Pescara: l’auspicato ribaltone non c’è stato e per granata, bianconeri e biancazzurri è tempo di retrocessione tra fischi, lacrime e rimpianti. Inutile il successo di misura colto dalla Reggiana sulla Sampdoria, firmato da una rete di Novakovich: nel finale fumogeni in campo e contestazione da parte dei supporter emiliani. Fischi e aria pesante anche all’Adriatico, dove l’1-1 tra Pescara e Spezia ha condannato entrambe le squadre. Lacrime per Lorenzo Insigne, arrivato in inverno al Pescara e pesantemente criticato per non aver battuto il rigore della scorsa settimana sul campo del Padova che avrebbe potuto salvare gli abruzzesi.

Serie B, verdetti: Venezia e Frosinone in A, Reggiana, Spezia e Pescara in C. La griglia playoff e playout Serie B 2025-2026, tutto quello che c’è da sapere: squadre, calendario, infrasettimanali, pause nazionale, playoff e playout Getty

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