Serie B, verdetti: Venezia e Frosinone in A, Reggiana, Spezia e Pescara in C. La griglia playoff e playout

Festa grande allo Stirpe, contestazione al Mapei Stadium e all'Adriatico. Monza e Palermo agli spareggi promozione, Bari e Sudtirol alle sfide salvezza. Date e orari.

Il Venezia vince il campionato, il Frosinone torna in A, l’Avellino acciuffa i playoff. E ancora: Reggiana, Spezia e Pescara salutano la cadetteria e retrocedono in C, con Bari e Sudtirol che si giocheranno la salvezza ai playout. Ultima giornata ricca di emozioni e colpi di scena in contemporanea, per la Serie B. Dieci partite tutte allo stesso orario, con ribaltoni continui per i risultati provenienti dagli altri campi. Speranze che si accendono e poi si spengono a ripetizione, fino ai verdetti del 90′. Festa grande allo Stirpe, amarezza allo U-Power Stadium. E ancora: fischi e contestazione a Reggio Emilia e Pescara per le retrocessioni dei propri beniamini.

La lotta per la A: il Frosinone raggiunge il Venezia

Bastava un punto al Frosinone contro il Mantova per raggiungere il Venezia in A, ne sono arrivati tre grazie all’incredibile 5-0 sui Virgiliani, che la settimana precedente avevano battuto proprio il Monza. Cinquina e festa sfrenata allo Stirpe per la formazione di Alvini, a segno dopo 5′ con Calò su rigore e poi ancora al 12′ grazie a un’autorete di Castellini. Nella ripresa le altre reti di Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias. Incredibile ma vero: un anno fa di questo tempo i ciociari erano vicini alla C, a salvarli senza passare per i playout arrivò l’improvviso fallimento del Brescia. Festa anche a Venezia dopo il 2-0 al Palermo: per la squadra di Stroppa meritato primo posto al termine del campionato, blindato dai gol di Doumbia e Compagnon.

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Serie B, playoff: harakiri Cesena, festeggia l’Avellino

Terzo posto per il Monza e quarto per il Palermo, che entreranno in gioco solo a partire dalle semifinali playoff. I brianzoli se la vedranno con la vincente di Modena-Juve Stabia, accoppiamento che era già certo alla vigilia di questo ultimo turno. Il Palermo, invece, affronterà la vincente di Catanzaro-Avellino, con gli irpini che hanno acciuffato in extremis l’ottavo posto grazie all’1-0 sul Modena (autorete di Bagheria) abbinato all’incredibile 3-4 casalingo del Cesena contro il Padova. Partita “folle”, risolta da un gol di Seghetti per i veneti negli ultimi minuti. La griglia completa.

Primo turno playoff

martedì 12/5 ore 18.45: Modena-Juve Stabia

martedì 12/5 ore 21.00: Catanzaro-Avellino

Semifinali playoff andata

sabato 16/5 ore 20.00: Vinc. Modena/Juve Stabia-Monza

domenica 17/5 ore 20.00: Vinc. Catanzaro/Avellino-Palermo

Semifinali playoff ritorno

martedì 19/5 ore 20.00: Monza-Vinc. Modena/Juve Stabia

mercoledì 20/5 ore 20.00: Palermo-Vinc. Catanzaro/Avellino

Finali playoff

domenica 24/5 ore 20.00: andata

venerdì 29/5 ore 20.00: ritorno

La zona playout: Empoli salvo, Sudtirol contro il Bari

Emozioni e pathos anche in coda, con l’avvincente altalena di risultati tra Bolzano, Monza e Catanzaro. Pareggio tra Sudtirol e Juve Stabia (1-1) fatale per i padroni di casa, risucchiati al sedicesimo posto per la peggior classifica negli scontri diretti contro l’Empoli. Toscani salvi direttamente grazie al gol del definitivo 2-2 a Monza messo a segno da Shpendi nel recupero. Salvo dalla retrocessione diretta il Bari grazie al 2-3 colto sul campo di un Catanzaro già con la testa agli spareggi promozione. Di Moncini e Piscopo (doppietta) le reti della speranza per la formazione pugliese. Il calendario dei playout.

Finali playout

venerdì 15/5 ore 20.00: Bari-Sudtirol

venerdì 22/5 ore 20.00: Sudtirol-Bari

Reggiana, Spezia e Pescara in C: fischi e lacrime per Insigne

Niente da fare per Reggiana, Spezia e Pescara: l’auspicato ribaltone non c’è stato e per granata, bianconeri e biancazzurri è tempo di retrocessione tra fischi, lacrime e rimpianti. Inutile il successo di misura colto dalla Reggiana sulla Sampdoria, firmato da una rete di Novakovich: nel finale fumogeni in campo e contestazione da parte dei supporter emiliani. Fischi e aria pesante anche all’Adriatico, dove l’1-1 tra Pescara e Spezia ha condannato entrambe le squadre. Lacrime per Lorenzo Insigne, arrivato in inverno al Pescara e pesantemente criticato per non aver battuto il rigore della scorsa settimana sul campo del Padova che avrebbe potuto salvare gli abruzzesi.