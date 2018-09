Serie B a 19, Colantuono all'attacco

La Salernitana riparte contro l’Ascoli, per dimenticare la goleada subita a Benevento nella prima sconfitta stagionale. Un ko pesante che ha spinto la società a mandare in ritiro i giocatori di Colantuono.

Alla vigilia della gara da ex contro i bianconeri il tecnico romano torna sulla gara del “Vigorito” e su quello che ne è conseguito: “E' stata una sconfitta che non è piaciuta né a me né alla squadra, Ci stanno questi incidenti di percorso, ci ricapiteranno, ma bisogna ripartire subito. Il Benevento era una squadra sulla carta superiore, ma dovevamo fare qualcosa di diverso nel finale, invece siamo usciti dal campo mentalmente. Il ritiro? Ne prendiamo atto, ma non siamo in crisi”.

Colantuono ha poi annunciato possibili novità di formazione aprendo anche a una polemica legata al fatto che l’Ascoli si presenterà alla partita dopo il turno di riposo: “L’equilibrio tattico non dipende dai moduli, ma dal numero dei giocatori con cui si fanno le due fasi. Se non attacchi l'area con almeno quattro o cinque giocatori fatichi a fare gol. Il trequartista? In questa squadra ne abbiamo più di uno, come Di Gennaro, sa cucire il gioco, può farlo venti metri più avanti o più indietro. Novità di formazione ce ne saranno, ci sono giocatori che hanno tirato la carretta e necessitano di riposo. Avremo pochi spazi, quattro o cinque giorni per recuperare bastano, ma sicuramente è avvantaggiato chi ne ha fatti nove, senza voler trovare alibi".



SPORTAL.IT | 24-09-2018 16:35