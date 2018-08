Serie B, Aic 'valuteremo azioni'

(ANSA) – ROMA, 23 AGO – Alla vigilia dell’inizio del campionato di Serie B con l’anticipo tra Brescia e Perugia, l’Associazione italiana calciatori “ribadisce le proprie critiche all’operato del Commissario FIGC che ha annullato le procedure di ripescaggio, con illegittima sostanziale modifica del format del campionato cadetto per la stagione sportiva 2018/19. Ci troviamo di fronte ad un imbarazzante inizio di campionato ‘zoppo’ – sottolinea l’Aic – in attesa delle decisioni del Collegio di Garanzia che potrebbero paralizzare il nostro sistema e, all’esito delle quali, la nostra Associazione valuterà l’eventuale attuazione di azioni di protesta che ad oggi vengono sospese”. “In ogni caso l’Associazione Italiana Calciatori continuerà a fornire supporto ai calciatori coinvolti, in tutte le sedi giudiziali sportive e ordinarie; a tal proposito si rende noto che è già stato inviato formale atto di diffida alla Lega Serie B (…) per il grave e illegittimo comportamento antisindacale posto in essere dalle medesime”.

VIRGILIO SPORT | 23-08-2018 18:41