Rullo di tamburi. Scaldate i motori e mettetevi comodi. Le venti squadre della Serie B versione 2026-2027 hanno appena cominciato a sudare con i ritiri di alta montagna e già la mente dei tifosi raggiunge la vetta sempre esotica delle amichevoli estive. Sotto l’ombrellone gli appassionati possono iniziare così a fantasticare sul rendimento del club di appartenenza, sull’impatto dei nuovi acquisti, sulla guida tecnica e tanto altro. Parliamo chiaramente di prime sgambate, soprattutto quelle fissate per questo mese, caratterizzate molto spesso da muscoli ancora imballati, risultati talvolta sorprendenti e dal pericolo di incorrere in fastidiosi infortuni. Massima attenzione, dunque, e ritmi nella maggior parte dei casi balneari. D’altro canto tali occasioni offrono una vetrina non indifferente di notorietà, seppur fugace, a compagini di piccola o addirittura minuscola caratura chiamate a fronteggiare le big del torneo cadetto.

Le prime sgambate di luglio

La prima amichevole in assoluto della preparazione 2026-2027 sarà quella tra il Lanerossi Vicenza e una Rappresentativa Locale di Bedollo di Pinè. Kick off previsto alle ore 17 del 12 luglio nel luogo appena citato. Tre giorni più tardi sarà la volta del neopromosso Benevento di mister Floro Flores che presso l’Antistadio Imbriani se la vedrà con l’Equipe Campania. Stesso giorno opzionato per Palermo-Gherdeina, con calcio d’inizio alle 17.30 a Santa Caterina di Valgardena. I rosanero concederanno il bis il 18 luglio alle 16.30 contro l’Ingolstadt. Medesima giornata per Sampdoria-AC Taverne, dalle ore 17 a Temù.