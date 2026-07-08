Rullo di tamburi. Scaldate i motori e mettetevi comodi. Le venti squadre della Serie B versione 2026-2027 hanno appena cominciato a sudare con i ritiri di alta montagna e già la mente dei tifosi raggiunge la vetta sempre esotica delle amichevoli estive. Sotto l’ombrellone gli appassionati possono iniziare così a fantasticare sul rendimento del club di appartenenza, sull’impatto dei nuovi acquisti, sulla guida tecnica e tanto altro. Parliamo chiaramente di prime sgambate, soprattutto quelle fissate per questo mese, caratterizzate molto spesso da muscoli ancora imballati, risultati talvolta sorprendenti e dal pericolo di incorrere in fastidiosi infortuni. Massima attenzione, dunque, e ritmi nella maggior parte dei casi balneari. D’altro canto tali occasioni offrono una vetrina non indifferente di notorietà, seppur fugace, a compagini di piccola o addirittura minuscola caratura chiamate a fronteggiare le big del torneo cadetto.
- Le prime sgambate di luglio
- Occhio a Sampdoria-Cagliari
- Grande attesa per il Benevento di Floro Flores
- Ad agosto si fa sul serio
Le prime sgambate di luglio
La prima amichevole in assoluto della preparazione 2026-2027 sarà quella tra il Lanerossi Vicenza e una Rappresentativa Locale di Bedollo di Pinè. Kick off previsto alle ore 17 del 12 luglio nel luogo appena citato. Tre giorni più tardi sarà la volta del neopromosso Benevento di mister Floro Flores che presso l’Antistadio Imbriani se la vedrà con l’Equipe Campania. Stesso giorno opzionato per Palermo-Gherdeina, con calcio d’inizio alle 17.30 a Santa Caterina di Valgardena. I rosanero concederanno il bis il 18 luglio alle 16.30 contro l’Ingolstadt. Medesima giornata per Sampdoria-AC Taverne, dalle ore 17 a Temù.
Occhio a Sampdoria-Cagliari
Chilometrico il tabellone di appuntamenti relativi al 19 luglio. Queste le sfide in lista:
- Avellino-Castel di Sangro (a Rivisondoli alle 19);
- Benevento-ASD Calvi (Antistadio Imbriani);
- Pisa-Pavia (Morgex ore 18);
- Verona-Rovereto (Folgaria ore 17.30);
- Vicenza-Vipo Trento (Bedollo di Pinè ore 17).
Il 22 luglio invece gli irpini affronteranno la Scafatese a Rivisondoli alle 17. Sempre il 22 spazio pure a Mantova-Atalanta (porte chiuse a Zingonia), Modena-Nago Torbole (Mezzana ore 18), Palermo-FC Paradiso (Santa Cristina di Valgardena ore 17) e Verona-Virtus Verona (Folgaria ore 17.30).
Il 23 luglio ecco un match da non perdere come
- Sampdoria-Cagliari (Temù ore 17).
- Il giorno seguente ci sarà Cremonese-Giana Erminio (Centro Sportivo Arvedi ore 18).
Sette piatti verranno serviti il prossimo 25 luglio:
- Benevento-Roma Primavera (Cascia);
- Modena-Virtus Bolzano (Mezzana ore 18);
- Palermo Norimberga (Naz-Sciaves ore 16);
- Pisa-Juventus Next Gen (Morgex ore 18);
- Sudtirol-Kaiserslautern (Vipiteno ore 11);
- Verona-Dolomiti Bellunesi (Folgaria ore 17.30);
- Vicenza-Genoa (Moena ore 17.30).
Grande attesa per il Benevento di Floro Flores
Il finale di luglio sarà molto intenso. Il 26 luci su Avellino-Sambenedettese (stadio Riviera delle Palme), Benevento-Ostiamare (Cascia) e Pisa-Pro Vercelli (Morgex ore 18). Il 28 si disputerà l’incontro tra Mantova e Ambrosiana. Stessa giornata per Modena-Cagliari (Temù ore 17). Tandem di gare il 29 con Cremonese-Cittadella (Ronzone ore 17) e Palermo-Iraklis (Santa Cristina di Valgardena ore 17). Il 30 spazio a Arezzo-Parma (Centro Sportivo Pineta a Pinzolo ore 17) e Mantova-Alcione Milano. Chiusura il 31 con Benevento-Vis Pesaro a Cascia.
Ad agosto si fa sul serio
Agosto solitamente è il mese della verità. Gli allenatori, dopo tanto lavoro svolto tra campo e palestra nelle settimane precedenti, sperano di intravedere i frutti seppur embrionali della benzina messa nel corpo e nella mente dei calciatori. Al momento le partite amichevoli programmate sono le seguenti: Benevento-Frosinone (Stadio Scopigno Rieti 1 agosto); Modena-Trento (Stadio Briamasco 1 agosto ore 17); Cremonese-Obermais/Maia Alta (6 agosto ore 17.30 Ronzone); Parma-Sampdoria (9 agosto ore 17 stadio Tardini).