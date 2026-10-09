Sconfitta pesante per i blucerchiati nell'anticipo della sesta giornata di Serie B: festa biancoverde al Partenio con Cheddira, Palumbo, Russo e Besaggio. Supporter doriani furiosi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Riparte il campionato di Serie B ed è sempre notte fonda per la Sampdoria. Disastroso il ritorno in campo per i blucerchiati, travolti 4-1 al Partenio-Lombardi da un Avellino spumeggiante. Se gli irpini possono a buona ragione sognare di lottare per la promozione in massima serie, la squadra di Corradi vede invece concretamente la prospettiva di battagliare – ancora una volta – per la salvezza. I numeri sono impietosi: in sei giornate la Samp ha racimolato appena quattro punti, con una vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte. Soltanto tre squadre (Catanzaro, Juve Stabia e Carrarese) hanno fatto peggio, ma devono ancora giocare.

Avellino-Sampdoria, tra i liguri si salva solo Insigne

Difesa a tre per Nesta e il suo Avellino, che in attacco s’affida alla premiata ditta formata da Russo e Cheddira. Tridente per la Samp: la grande emergenza non suggerisce prudenza a Corradi, che rilancia il 4-3-3 con Karamoh, Lauritsen e Insigne nel reparto offensivo. Il risultato si sblocca al 12′: Moruzzi scodella in area, Cheddira vince il duello aereo con Gartenmann e insacca di testa. Immediata la reazione della Sampdoria. Insigne è l’unico a meritare la sufficienza tra i blucerchiati e al 18′ batte Martinelli con una splendida conclusione angolata da fuori area. Una prodezza d’alta scuola, l’unico lampo nella serata della Samp.

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Quattro gol in 29 minuti: la difesa Samp è un colabrodo

Tra il 20′ e il 29′, infatti, Vindhal e la difesa blucerchiata vivono un ininterrotto incubo. L’Avellino torna in vantaggio con Palumbo, che arriva dalle retrovie e insacca su preciso traversone di Russo. Al 24′ arriva il 3-1 dello stesso Russo, che anticipa il portiere dopo un cross di Moruzzi, mentre al 29′ è Besaggio a scatenare il delirio tra i tifosi biancoverdi infilando il malcapitato Vindhal dopo aver approfittato di un passaggio sbagliato di Makoumbou. Nella ripresa la reazione della Sampdoria non c’è ed è anzi l’Avellino a sfiorare la quinta rete. Il gol arriverebbe pure al 33′, per merito di Biasci, ma l’arbitro Sacchi annulla dopo consulto Var per un fallo a inizio azione di Favilli su Ferrari.

Scontri tra tifosi e forze dell’ordine, contestato Corradi

Serata nera, insomma, per i tifosi della Sampdoria. Serata, per giunta, che si era aperta con una serie di scontri all’esterno dello stadio tra supporter e forze dell’ordine. Tornata la calma al Partenio-Lombardi, la situazione si è fatta incandescente sui social, dove è esplosa la contestazione a indirizzo della proprietà e dello staff tecnico dei blucerchiati. I tanti infortuni non hanno attenuato le recriminazioni di parecchi sostenitori della Samp, furiosi soprattutto con l’allenatore Bernardo Corradi. Rimbalzano voci e indiscrezioni relative a riflessioni in corso sull’ex bomber, non sono da escludere clamorosi colpi di scena a stretto giro. D’Angelo o Mignani i primi nomi per l’eventuale avvicendamento.