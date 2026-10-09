Riparte il campionato di Serie B ed è sempre notte fonda per la Sampdoria. Disastroso il ritorno in campo per i blucerchiati, travolti 4-1 al Partenio-Lombardi da un Avellino spumeggiante. Se gli irpini possono a buona ragione sognare di lottare per la promozione in massima serie, la squadra di Corradi vede invece concretamente la prospettiva di battagliare – ancora una volta – per la salvezza. I numeri sono impietosi: in sei giornate la Samp ha racimolato appena quattro punti, con una vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte. Soltanto tre squadre (Catanzaro, Juve Stabia e Carrarese) hanno fatto peggio, ma devono ancora giocare.
- Avellino-Sampdoria, tra i liguri si salva solo Insigne
- Quattro gol in 29 minuti: la difesa Samp è un colabrodo
- Scontri tra tifosi e forze dell'ordine, contestato Corradi
Avellino-Sampdoria, tra i liguri si salva solo Insigne
Difesa a tre per Nesta e il suo Avellino, che in attacco s’affida alla premiata ditta formata da Russo e Cheddira. Tridente per la Samp: la grande emergenza non suggerisce prudenza a Corradi, che rilancia il 4-3-3 con Karamoh, Lauritsen e Insigne nel reparto offensivo. Il risultato si sblocca al 12′: Moruzzi scodella in area, Cheddira vince il duello aereo con Gartenmann e insacca di testa. Immediata la reazione della Sampdoria. Insigne è l’unico a meritare la sufficienza tra i blucerchiati e al 18′ batte Martinelli con una splendida conclusione angolata da fuori area. Una prodezza d’alta scuola, l’unico lampo nella serata della Samp.
Quattro gol in 29 minuti: la difesa Samp è un colabrodo
Tra il 20′ e il 29′, infatti, Vindhal e la difesa blucerchiata vivono un ininterrotto incubo. L’Avellino torna in vantaggio con Palumbo, che arriva dalle retrovie e insacca su preciso traversone di Russo. Al 24′ arriva il 3-1 dello stesso Russo, che anticipa il portiere dopo un cross di Moruzzi, mentre al 29′ è Besaggio a scatenare il delirio tra i tifosi biancoverdi infilando il malcapitato Vindhal dopo aver approfittato di un passaggio sbagliato di Makoumbou. Nella ripresa la reazione della Sampdoria non c’è ed è anzi l’Avellino a sfiorare la quinta rete. Il gol arriverebbe pure al 33′, per merito di Biasci, ma l’arbitro Sacchi annulla dopo consulto Var per un fallo a inizio azione di Favilli su Ferrari.
Scontri tra tifosi e forze dell’ordine, contestato Corradi
Serata nera, insomma, per i tifosi della Sampdoria. Serata, per giunta, che si era aperta con una serie di scontri all’esterno dello stadio tra supporter e forze dell’ordine. Tornata la calma al Partenio-Lombardi, la situazione si è fatta incandescente sui social, dove è esplosa la contestazione a indirizzo della proprietà e dello staff tecnico dei blucerchiati. I tanti infortuni non hanno attenuato le recriminazioni di parecchi sostenitori della Samp, furiosi soprattutto con l’allenatore Bernardo Corradi. Rimbalzano voci e indiscrezioni relative a riflessioni in corso sull’ex bomber, non sono da escludere clamorosi colpi di scena a stretto giro. D’Angelo o Mignani i primi nomi per l’eventuale avvicendamento.