Serie B, Balata parla della ripartenza

Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, ai microfoni di Retesport ha parlato della possibile ripresa del campionato cadetto: "Il nostro atteggiamento è sempre stato molto rispettoso riguardo chi decide, ma vogliamo ripartire".

"Dobbiamo attendere le decisioni del Governo che si basano sui dati del Cts. Ho precisato più volte, non urlando e strillando come altri, che la linea della Serie B è coerente, chiara e unitaria: dobbiamo fare di tutto, ovviamente quando ci diranno che le condizioni lo consentiranno, per far riprendere il campionato e farlo terminare sul campo. Nell'ultima assemblea abbiamo deciso una data di ripartenza che ho comunicato anche al Consiglio Federale: il 20 giugno. Attendiamo l'incontro di domani, con la speranza che la curva dei contagi stia evolvendo in termini positivi. Sarebbe bello rivedere le squadre in campo".

SPORTAL.IT | 27-05-2020 16:22