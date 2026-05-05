Serie B, Bari aggrappato alla salvezza: il destino in novanta minuti

Fino a qualche giornata fa sembrava uno scenario quasi irrecuperabile, un lento scivolare verso il baratro, ma ora a Bari il sogno della salvezza diretta può finalmente diventare realtà. Ogni turno di questo campionato folle ha scandito inesorabilmente lo stato emotivo della piazza pugliese, da tempo in aperta contestazione contro la multiproprietà, ma ora la palla passa definitivamente al campo per l’ultimo atto del campionato.

La classifica nei bassifondi è cortissima e non concede margini d’errore. Dietro i biancorossi, il trio composto da Reggiana, Spezia e Pescara preme a quota 34 punti, mentre la squadra di Moreno Longo occupa la diciassettesima posizione con 37 lunghezze. Poco sopra, nemmeno Virtus Entella, Südtirol ed Empoli possono dormire sonni tranquilli, rendendo la lotta per evitare i playout un groviglio di incastri e calcoli che coinvolge ben sette formazioni in appena sei punti di distanza.