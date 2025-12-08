Bari: tutti in piazza contro De Laurentiis, Avellino pari con giallo finale, Monza fermato in casa

Serie B in campo e fuori, la rabbia dei tifosi pugliesi contro la proprietà. Il Frosinone travolge la Juve Stabia, impresa della Reggiana a Mantova

Lunedì di campionato per la serie B con tante gare in programma ma a prendersi i riflettori sono soprattutto le proteste dei tifosi del Bari, che sono scesi in piazza per protestare contro la gestione De Laurentiis. Un rapporto conflittuale che dura da anni. Nella giornata di campionato intanto non sono mancate le sorprese.

La protesta dei tifosi del Bari

Giornata caldissima (e non è ancora finita) a Bari dove la tifoseria è tornata in piazza per contestare De Laurentiis e protestare contro la multiproprietà: “Qui non è Napoli, questo non è il tuo film, Bari non è per te, De Laurentiis vattene». Questo in sintesi il pensiero dei sostenitori pugliesi che hanno anche emesso un comunicato in cui si legge tra l’altro, in merito alla divisione interna al tifo: “Divide et impera: questa spaccatura serve solo ai De Laurentiis…La maglia non si lascia sola. Il rumore pesa più del vuoto nel quale la proprietà si crogiola”.

I tifosi chiedono un incontro ufficiale tra SSC Bari e istituzioni, sostenendo che Comune e Regione abbiano il dovere di intervenire dopo aver agevolato l’ingresso della famiglia De Laurentiis nel 2018 e garantito supporto negli anni successivi. “Adesso tocca a loro tirarci fuori da questo incubo: è anche una questione di credibilità”. Stasera i tifosi non entreranno allo stadio per Bari–Pescara e proseguiranno la contestazione all’esterno del San Nicola.

L’Avellino ferma il Monza

Nelle cinque gare di Serie B del pomeriggio si ferma la marcia del Monza. Non basta una splendida rete in rovesciata di Maric – che non segnava dall’aprile del 2024 quando giocava in Croazia con l’HNK Rijeka – per piegare la resistenza del SudTirol, nella ripresa arriva il pari di Odogwu. Al Partenio/Lombardi salva la panchina Biancolino con l’Avellino che ferma il Venezia sul pari: tre legni per gli ospiti che vanno sotto con Missori, al suo primo gol in B, e pareggiano nella ripresa con Svoboda. Proteste per un rigore non concesso agli irpini per un presunto mani in area e giallo nel finale: segna il Monza al 93′ con Haps ma dopo una lunga revisione al Var la rete viene annullata.

Tris del Frosinone alla Juve Stabia

Il Frosinone regola la Juve Stabia: apre Kvernadze allo scadere del primo tempo, raddoppia Calvani sugli sviluppi di un corner. Ottavo gol fatto su calcio piazzato dai laziali, undicesimo gol preso dai campani su calcio da fermo. Un gol di Reinhart regala alla Reggiana il successo nel derby in casa del Mantova con maxirecupero di 8′ nel finale. Poi arriva la doppietta personale di Kvernadze con un destro sul primo palo con la complicità del portiere delle vespe. Padova-Cesena finisce 1-1: c’è un capolavoro di Adamo al 75′: primo (euro)gol in campionato per il giocatore dei romagnoli con un potente destro a giro e quasi allo scadere il pari firmato da Krisetig.