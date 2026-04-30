Serie B, il borsino a due turni dalla fine: il Venezia vede la A, incubo retrocessione per Spezia e Bari

Sta per calare il sipario sulla Regular Season della Serie B 2025-2026, ma il copione di questo finale di stagione sembra scritto dai migliori maestri del thriller. Con soli 180 minuti ancora da giocare, infatti, la classifica è un campo minato dove ogni gol può valere un tesoro o un abisso.
E se da un lato il Venezia sta già preparando lo spumante per l’immediato ritorno in Serie A dopo la retrocessione di maggio 2025 alle sue spalle è scontro aperto.
Monza e Frosinone, infatti,sono appaiate, ma con i brianzoli avanti negli scontri diretti, e si guardano negli occhi in un duello ravvicinato che non ammette errori. Obiettivo il secondo posto, quello che garantisce il Paradiso della massima serie lasciando la roulette dei playoff a chi non lo centra.
Ma è scendendo nelle zone fangose della graduatoria che la tensione diventa insostenibile. Tra chi sogna l’ultimo slot dei playoff e chi vede lo spettro della Serie C allungarsi minaccioso, il destino di piazze storiche come Bari, Spezia ed Empoli è appeso a un filo sottilissimo. Chi ha ancora benzina nel serbatoio e chi, invece, rischia di crollare proprio sul traguardo?
Dalla volata per la gloria all’incubo della retrocessione, ecco il nostro borsino aggiornato: l’analisi dettagliata di chi sale, chi scende e chi dovrà lottare fino all’ultimo respiro.
- Serie B, il borsino della promozione diretta
- Serie B, il borsino della corsa playoff
- Serie B, il borsino della "Terra di Mezzo" tra ambizioni playoff e rischio playout
- Serie B, il borsino della salvezza
Serie B, il borsino della promozione diretta
Iniziamo dalla già citata corsa per le due posizioni che la promozione diretta alla Serie senza passare per i playoff. Il Venezia è il grande favorito con il 95% di probabilità di essere promosso. I lagunari oltre alle armi tecniche e tattiche hanno anche il calendario in discesa.
Il duello a distanza tra Monza e Frosinone, 51 a 49 la percentuale, vede un calendario sostanzialmente simile. Juve Stabia, in piena corsa playoff in trasferta e Mantova in casa per i Leoni di Alvini, Mantova in trasferta ed un Empoli disperato all’ultima in casa per la squadra di Bianco
|Percentuale Promozione Diretta
|Motivazione
|VENEZIA 78
|95%
|Padroni del proprio destino. Manca un punto per la matematica
|MONZA 75
|51%
|Deve difendere il secondo posto per scontri diretti
|FROSINONE 75
|49%
|Momento di forma eccezionale. Aspettano il passo falso del Monza
Serie B, il borsino della corsa playoff
La corsa ai playoff per ora ha tre squadre certe, il Palermo, il grande deluso della corsa alla promozione diretta, che è matematicamente quarto, l’ottimo Catanzaro di Aquilani, certo del quinto posto e Modena in corsa per la roulette promozione, anche se ancora non sa in che posizione. La battaglia si sposta quindi sugli ultimi due posti disponibili dove resterà fuori una tra Juve Stabia, a un passo dalla matematica certezza, il sorprendente Avellino di Ballardini e il Cesena che peraltro ha perso una colonna come Klinsmann
|Percentuale accesso ai Playoff
|Motivazione
|PALERMO 69
|100%
|Solidità record, ma serve solo per il playoff
|CATANZARO 59
|100%
|Blindato il 5º posto per il fattore campo
|MODENA 52
|100%
|Playoff certi, bagarre sulla posizione finale
|JUVE STABIA 50
|75%
|I playoff sono a un passo, manca la matematica
|AVELLINO 46
|65%
|Grande entusiasmo, sfrutta il fattore sorpresa
|CESENA 45
|55%
|Vietato sbagliare con Carrarese e Padova
Serie B, il borsino della “Terra di Mezzo” tra ambizioni playoff e rischio playout
E torniamo anche per questa settimana sulla cosiddetta “Terra di Mezzo”, il settore della Serie B dove si galleggia tra residue speranze di accesso ai playoff, per Carrarese e Mantova e teoricamente per la Sampdoria sono ancora possibili ma senza avere la certezza matematica di evitare i playout, Sudtirol e Padova a cui manca un punto per tirare un sospiro di sollievo
|Percentuale Playoff
|Percentuale Playout
|CARRARESE 43
|20%
|1%
|MANTOVA 43
|20%
|1%
|SAMPDORIA 41
|5%
|5%
|SUDTIROL 40
|1%
|20%
|PADOVA 40
|1%
|20%
Serie B, il borsino della salvezza
E chiudiamo il penultimo borsino stagionale con la lotta salvezza. Qui la situazione è particolarmente fluida con Virtus Entella quasi salvo, deve solo uscire indenne dalla sfida con il Bari, l’Empoli è praticamente certo di fare il playout e deve evitare il ritorno di Bari e Pescara. Nello spazio di un punto lottano per il tutto o niente Pescara, Bari, Reggiana e Spezia con le squadre di Longo e D’Angelo a un passo dal baratro. Per il Pescara può essere decisivo il fattore Insigne.
|Percentuale Salvezza
|Motivazione
|VIRTUS ENTELLA 39
|75%
|Il margine di +2 è importante, decisiva la sfida con il Bari.
|EMPOLI 37
|50%
|Gli scontri con Bari e Monza decideranno il futuro
|PESCARA 34
|45%
|Grinta e cuore non mancano e un Insigne nel motore
|BARI 34
|25%
|Ha il calendario più complesso e il morale sotto i tacchi
|REGGIANA 34
|30%
|Il Derby con il Modena può essere decisivo
|SPEZIA 33
|15%
|Un calendario da brividi tra Venezia e sfida con il Pescara