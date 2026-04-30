Serie B, il borsino a due turni dalla fine: il Venezia vede la A, incubo retrocessione per Spezia e Bari

Iniziamo dalla già citata corsa per le due posizioni che la promozione diretta alla Serie senza passare per i playoff. Il Venezia è il grande favorito con il 95% di probabilità di essere promosso . I lagunari oltre alle armi tecniche e tattiche hanno anche il calendario in discesa.

Ma è scendendo nelle zone fangose della graduatoria che la tensione diventa insostenibile. Tra chi sogna l’ultimo slot dei playoff e chi vede lo spettro della Serie C allungarsi minaccioso, il destino di piazze storiche come Bari, Spezia ed Empoli è appeso a un filo sottilissimo. Chi ha ancora benzina nel serbatoio e chi, invece, rischia di crollare proprio sul traguardo?

Monza e Frosinone, infatti,sono appaiate, ma con i brianzoli avanti negli scontri diretti, e si guardano negli occhi in un duello ravvicinato che non ammette errori. Obiettivo il secondo posto, quello che garantisce il Paradiso della massima serie lasciando la roulette dei playoff a chi non lo centra.

E se da un lato il Venezia sta già preparando lo spumante per l’immediato ritorno in Serie A dopo la retrocessione di maggio 2025 alle sue spalle è scontro aperto.

Sta per calare il sipario sulla Regular Season della Serie B 2025-2026 , ma il copione di questo finale di stagione sembra scritto dai migliori maestri del thriller. Con soli 180 minuti ancora da giocare, infatti, la classifica è un campo minato dove ogni gol può valere un tesoro o un abisso.

Il duello a distanza tra Monza e Frosinone, 51 a 49 la percentuale, vede un calendario sostanzialmente simile. Juve Stabia, in piena corsa playoff in trasferta e Mantova in casa per i Leoni di Alvini, Mantova in trasferta ed un Empoli disperato all’ultima in casa per la squadra di Bianco

Percentuale Promozione Diretta Motivazione VENEZIA 78 95% Padroni del proprio destino. Manca un punto per la matematica MONZA 75 51% Deve difendere il secondo posto per scontri diretti FROSINONE 75 49% Momento di forma eccezionale. Aspettano il passo falso del Monza

Serie B, il borsino della corsa playoff

La corsa ai playoff per ora ha tre squadre certe, il Palermo, il grande deluso della corsa alla promozione diretta, che è matematicamente quarto, l’ottimo Catanzaro di Aquilani, certo del quinto posto e Modena in corsa per la roulette promozione, anche se ancora non sa in che posizione. La battaglia si sposta quindi sugli ultimi due posti disponibili dove resterà fuori una tra Juve Stabia, a un passo dalla matematica certezza, il sorprendente Avellino di Ballardini e il Cesena che peraltro ha perso una colonna come Klinsmann

Percentuale accesso ai Playoff Motivazione PALERMO 69 100% Solidità record, ma serve solo per il playoff CATANZARO 59 100% Blindato il 5º posto per il fattore campo MODENA 52 100% Playoff certi, bagarre sulla posizione finale JUVE STABIA 50 75% I playoff sono a un passo, manca la matematica AVELLINO 46 65% Grande entusiasmo, sfrutta il fattore sorpresa CESENA 45 55% Vietato sbagliare con Carrarese e Padova

Serie B, il borsino della “Terra di Mezzo” tra ambizioni playoff e rischio playout

E torniamo anche per questa settimana sulla cosiddetta “Terra di Mezzo”, il settore della Serie B dove si galleggia tra residue speranze di accesso ai playoff, per Carrarese e Mantova e teoricamente per la Sampdoria sono ancora possibili ma senza avere la certezza matematica di evitare i playout, Sudtirol e Padova a cui manca un punto per tirare un sospiro di sollievo

Percentuale Playoff Percentuale Playout CARRARESE 43 20% 1% MANTOVA 43 20% 1% SAMPDORIA 41 5% 5% SUDTIROL 40 1% 20% PADOVA 40 1% 20%

Serie B, il borsino della salvezza

E chiudiamo il penultimo borsino stagionale con la lotta salvezza. Qui la situazione è particolarmente fluida con Virtus Entella quasi salvo, deve solo uscire indenne dalla sfida con il Bari, l’Empoli è praticamente certo di fare il playout e deve evitare il ritorno di Bari e Pescara. Nello spazio di un punto lottano per il tutto o niente Pescara, Bari, Reggiana e Spezia con le squadre di Longo e D’Angelo a un passo dal baratro. Per il Pescara può essere decisivo il fattore Insigne.