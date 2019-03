Serie B, cade il Brescia capolista

Cade il Brescia nella 27esima giornata di serie B. La capolista, in serie positiva da 13 partite, è stata sorpresa in casa dal Cittadella, a segno con Finotto, e rischia ora di essere riavvicinata dal Benevento, impegnato lunedì con il Livorno, e dal Palermo, in campo alle 18 contro il Lecce.

Finiscono in parità le altre due partite in programma alle 15: sfida salvezza senza gol tra Padova e Crotone, Ascoli indenne sul campo del Carpi penultimo: finisce 1-1 (Poli replica a Ngombo).

I risultati del pomeriggio

Brescia-Cittadella 0-1

Carpi-Ascoli 1-1

Padova-Cremonese 0-0

SPORTAL.IT | 02-03-2019 17:25