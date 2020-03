Serie B, cade il Frosinone. Ok Crotone e Perugia

Serie B in campo, seppur a porte chiuse, con cinque partite in programma alle 15 in attesa del posticipo delle 18, il derby fra Pisa e Livorno. Cade a sorpresa il Frosinone, che perde 0-2 in casa contro una Cremonese rilanciata dai gol di Parigini e Castagnetti. I ciociari terminano il match anche in dieci uomini, vista l'espulsione di Dionisi a inizio secondo tempo per doppia ammonizione.

Si riavvicina al terzo posto, quindi, il Pordenone, che batte 2-0 in trasferta il Cittadella grazie al gol di Barison al 17' e al raddoppio su rigore di Ciurria al 78'. Per i veneti da segnalare il cartellino rosso diretto nei confronti di Branca, tre minuti dopo il 2-0.

Torna alla vittoria dopo ben cinque sconfitte consecutive il Perugia, che si impone di misura sulla Salernitana: decisivo il gol di Mazzocchi al 22'. Il Crotone sconfigge a domicilio il Venezia per 3-1, grazie alla doppietta di Benali intervallata dalla rete di Marrone. Il gol della bandiera per i lagunari è realizzato nel finale e porta la firma di Caligara.

Chiude il riepilogo del pomeriggio il pareggio fra Empoli e Trapani: siciliani in vantaggio con Pettinari al 45', ma l'autorete di Pagliarulo a tre minuti dalla fine cancella un risultato che sarebbe stato fondamentale in chiave salvezza.

